У лікарні помер другий пілот літака, який впав на Овідіопольській дорозі

У лікарні помер другий постраждалий пілот, якого госпіталізували з місця падіння.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Наразі обидва пілоти літака вважаються померлими.

Встановлено, що обидва чоловіки – пілоти, 1955 року народження. Літак належить одному з підприємств. Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини його падіння. Попередньо подію кваліфіковано за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі на Овідіопольській дорозі впав літак. Один з пілотів загинув на місці.

Фото: ГУНП

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