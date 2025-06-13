Ключевые моменты

Авария на водопроводе, произошедшая 12 июня, ликвидирована.

Начато восстановление водоснабжения. Процесс заполнения труб займёт от 2 до 6 часов.

После аварии одесситам возвращают воду

О восстановлении водоснабжения сообщил телеграм-канал «Одесская жизнь» со ссылкой на «Инфоксводоканал».

«С 21:30 начинаем восстанавливать водоснабжение. Процесс заполнения труб займёт от двух до шести часов», — говорится на страницах компании в социальных сетях.

Как будет происходить подача воды

Насосы запускаются поэтапно, чтобы не повредить систему водоснабжения и не вызвать новые аварийные ситуации. Одновременно сотрудники должны открыть большое количество задвижек в разных районах города.

Система водоснабжения сейчас пуста, и на её заполнение требуется время. Это зависит от удалённости потребителя от насосной станции, этажа проживания и общего потребления воды другими абонентами.

Если вы проживаете в многоэтажном доме, обратите внимание, что для обеспечения необходимого давления работают дополнительные насосные станции. Также требуется время на заполнение резервуаров, которые могут быть в таких домах.

Если вода долго не появляется, необходимо обратиться к балансодержателю внутридомовых сетей (ЖКС, кооператив, ОСМД, управляющая компания) и уточнить, поступает ли вода в точку подключения дома.

В компании добавили, что ремонт повреждённого водопровода удалось завершить даже немного раньше запланированного срока.

В «Инфоксводоканале» поблагодарили одесситов за терпение, а сотрудников — за самоотверженную работу в течение тяжёлых двух суток.

Там отметили, что сотрудники продолжат работать до утра — будут закрывать раскопку. В целом для полного восстановления водоснабжения может потребоваться от 2 до 6 часов.

В случае отсутствия воды в первой половине дня 14.06.2025 в «Инфоксводоканале» просят обращаться в контакт-центр по телефонам: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155, 0-800-307-505.