Главное за сутки:

Президент Владимир Зеленский объявил о подготовке масштабных кадровых изменений в украинском дипломатическом корпусе. Главная причина — критические задержки со стороны партнеров в поставках уже согласованных пакетов оружия и ракет для ПВО Patriot.

В то же время в Вашингтоне согласован новый жесткий законопроект о санкциях против РФ, который будет перекрывать теневые доходы Кремля через Индию и Китай.

Ситуация на фронте остается крайне напряженной — зафиксировано рекордное количество боевых столкновений за сутки (около 260).

Президент подписал указ о создании нового Командования дальнобойных ударов в составе ВСУ для системного глобального воздействия на военную инфраструктуру в глубоком тылу РФ.

Комбинированный воздушный террор: ПВО перехватила 102 цели

В ночь на 12 июля оккупанты выпустили по Украине 13 ракет и 115 ударных БПЛА. Враг применил девять управляемых авиационных ракет Х-59/69, четыре противорадиолокационные Х-31 и рой беспилотников (среди которых были реактивные «шахеды», а также дроны-приманки «Гербера» и «Пародия»).

Украинским защитникам удалось сбить 7 ракет Х-59/69 и 95 БПЛА. Противорадиолокационные ракеты Х-31 не достигли своих целей благодаря противодействию средств РЭБ.

Тем не менее зафиксировано попадание двух ракет и 19 дронов в 12 локациях. Под основным ударом оказалась Днепропетровская область.

В Днепре повреждено предприятие пищевой промышленности.

В Кривом Роге враг попал по промышленному объекту — разрушена инфраструктура, двое сотрудников предприятия погибли.

Решения президента Зеленского: «длинная рука» ВСУ и чистки в МИД

Параллельно с тяжелыми боями на линии столкновения и ударами по вражеским тылам, 10–12 июля 2026 года произошли тектонические сдвиги в оборонно-политической плоскости. Внутренние решения Киева и стратегический прорыв в Вашингтоне определяют новые контуры войны на истощение.

Украинское руководство переходит к новой модели управления как на поле боя, так и на международной арене. Главный акцент сделан на ликвидации бюрократических задержек и масштабировании ударов по территории РФ.

Создание Командования дальнобойных ударов ВСУ: Владимир Зеленский подписал указ о формировании в структуре Вооруженных сил новой отдельной вертикали. Новое командование сфокусирует $100\%$ имеющихся ресурсов (дронов, ракет и средств РЭБ) исключительно на уничтожении военного и энергетического потенциала глубокого тыла России. В Киеве подчеркивают, что структура будет действовать автономно от классических оборонительных операций.

Владимир Зеленский подписал указ о формировании в структуре Вооруженных сил новой отдельной вертикали. Новое командование сфокусирует $100\%$ имеющихся ресурсов (дронов, ракет и средств РЭБ) исключительно на уничтожении военного и энергетического потенциала глубокого тыла России. В Киеве подчеркивают, что структура будет действовать автономно от классических оборонительных операций. Дипломатическая перезагрузка из-за срыва поставок оружия: Президент публично объявил о подготовке масштабных кадровых перестановок в дипломатическом корпусе Украины. Причиной жестких решений стали критические задержки: между официальным объявлением пакетов помощи от западных партнеров и их фактическим прибытием на фронт проходят недели. Задача новых послов — форсировать передачу уже выделенного оружия и ускорить запуск совместных проектов, таких как развертывание европейских противобаллистических систем и лицензионное производство комплексов Patriot в Украине.

Новый санкционный прорыв в США: удар по покупателям российской нафты

Буквально за сутки до своей внезапной кончины американский сенатор Линдси Грэм совместно с межпартийной группой конгрессменов объявил в Киеве о достижении компромисса с Белым домом по обновленному законопроекту Sanctioning Russia Act. Администрация Дональда Трампа официально согласилась поддержать этот документ, гарантируя его принятие.

Суть обновленного механизма давления коренным образом меняет правила игры для теневой экономики Кремля:

Вторичные санкции против Индии и Китая: Закон наделяет президента США прямыми полномочиями накладывать колоссальные пошлины (вплоть до 500%) и жесткие финансовые ограничения на третьи страны, которые продолжают массово скупать российские энергоносители со скидкой, наполняя военный бюджет РФ.

Закон наделяет президента США прямыми полномочиями накладывать колоссальные пошлины (вплоть до 500%) и жесткие финансовые ограничения на третьи страны, которые продолжают массово скупать российские энергоносители со скидкой, наполняя военный бюджет РФ. Переходной период: Государствам-покупателям предоставят жесткие временные рамки для диверсификации поставок и полного отказа от российских нефти и газа.

Государствам-покупателям предоставят жесткие временные рамки для диверсификации поставок и полного отказа от российских нефти и газа. Целевая помощь: Законопроект также создает правовую базу для автоматического направления части изъятых или заблокированных российских активов на укрепление противоракетной и противобаллистической обороны Украины.

Удар по логистике оккупантов: разгром танкеров в Азовском море и пожар на Сызранском НПЗ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил проведение масштабной спецоперации, которая нанесла колоссальный удар по топливной системе врага. Водные дроны и дальнобойные БПЛА разгромили флот, помогавший России обходить международные санкции.

Минус еще 14 суден в Азовском море: По данным Сил беспилотных систем, за ночь поражены 10 российских танкеров, перевозивших нефть в обход ограничений, а также 4 паромные переправы, которые оккупанты использовали для военной логистики. Всего в течение недели (6-12 июля) Силы беспилотных систем успешно атаковали 90 единиц теневого флота РФ.

Сызранский НПЗ (Самарская область): В результате ночной атаки на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов региона (мощностью 8,5 млн тонн в год) вспыхнул масштабный пожар. Повреждена установка первичной переработки нефти, обеспечивавшая топливом армию РФ.

Запорожская и Ленинградская области: Под Токмаком украинские силы поразили российский поезд с горюче-смазочными материалами.

Также подтверждено критическое повреждение топливной установки комплекса «НОВАТЕК-Усть-Луга» на Балтике после атаки 10 июля.

Крым в темноте: взрывы на Балаклавской и Таврической ТЭС

В ночь на 12 июля временно оккупированный полуостров подвергся массированной атаке беспилотников. Мощные взрывы гремели во многих районах Крыма, в частности вблизи Симферополя и Севастополя. По информации мониторинговых каналов, целями стали Балаклавская и Таврическая ТЭС.

Сразу после взрывов на полуострове исчез свет. Оккупационные власти Севастополя спешно заявили о «временных отключениях из-за перегрузки сетей».

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что ситуация критическая: в Джанкое и Джанкойском районе из-за последствий систематических ударов свет отсутствует уже седьмые сутки подряд.