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В ночь на 12 июля РФ массированно атаковала Одесский район дронами, повредив инфраструктурный объект и частные дома.

Накануне, 11 июля, регион пережил разрушительную волну ударов баллистикой и БПЛА, в результате которых погибли три человека.

Наибольшие разрушения и жертвы зафиксированы в Одессе и Черноморске, также под огнем оказался Измаильский район.

Атака на Одесчину 12 июля: последствия

Как сообщили в Одесской ОВА, в Одесском районе в результате ночной атаки дронов повреждены здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта.

Также пострадал жилищный сектор: повреждения получили два частных жилых дома и три легковых автомобиля.

К счастью, в эту ночь обошлось без травмированных или погибших. На местах продолжаются работы по устранению последствий.

Накануне Одесчина пережила волну жестоких обстрелов

По данным издания «Одесская жизнь», суббота, 11 июля, стала для Одесского региона одним из самых тяжелых дней за последнее время. Оккупанты применяли весь спектр вооружения — от баллистических ракет до роев «шахедов», нанося удары в несколько волн.

Удар по Одессе: утром 11 июля российские войска атаковали областной центр баллистической ракетой. В результате прилета по объекту гражданской инфраструктуры погибли два человека, еще пять получили ранения.

Массированный обстрел Черноморска: город-спутник находился под огнем с вечера пятницы, а также ночью и утром субботы. По Черноморску летели ракеты и БПЛА — погиб один человек, зафиксированы масштабные разрушения жилья и объектов городской инфраструктуры.

Атака на юг области: в ночь на 11 июля враг бил по Измаильскому району. Пострадали объекты портовой инфраструктуры, гражданские здания и местная поликлиника, где взрывной волной выбило десятки окон и дверей.

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