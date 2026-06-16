Ключевые моменты:

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан впервые стала мамой.

14 июня у нее и итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле родилась дочь, которую назвали Арианной.

О беременности спортсменка объявила в феврале, а в марте раскрыла пол будущего ребенка.

Ольга Харлан показала новорожденную дочь

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан и ее партнер, итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле впервые стали родителями. Украинская спортсменка поделилась радостной новостью в соцсетях.

«Мама и папа любят тебя больше всего», — написали новоиспеченные родители. Дочь родилась 14 июня и была названа Арианной.

Добавим, что о беременности 35-летняя Харлан объявила еще в феврале, а уже в марте поделилась новостью о полу будущего ребенка.

Ольга Харлан – одна из самых успешных спортсменок Украины. На Олимпийских играх в 2024 году она получила золотую медаль, а всего в ее наработке шесть олимпийских наград: две золотые, одна серебряная и три бронзовые. В общем, ее спортивная карьера давно стала легендарной, но и личная жизнь не менее насыщена. В последние годы спортсменка строит отношения с Луиджи Самеле, с которым ее связывает общий вид спорта и многолетнее знакомство на международных соревнованиях.

Пара уже долго вместе и неоднократно делилась общими моментами в соцсетях, а теперь в их семье появилась дочь.

Читайте также: Чемпионат мира-2026: почему футбольный турнир станет самым рекордным в истории.