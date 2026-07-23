Ключевые моменты:

За первое полугодие 2026 года в Одесской области родились 5 450 детей, а умерли 17 389 человек.

Смертность в регионе более чем втрое превысила рождаемость.

Несмотря на это, Одесская область вошла в четверку регионов Украины с наибольшим количеством новорожденных.

За шесть месяцев 2026 года в Украине родилось на 16% меньше детей, чем годом ранее, и почти вдвое меньше, чем в 2021 году.

В среднем по стране смертность почти в четыре раза превышает рождаемость.

В Одесской области за полгода умерли более 17 тысяч человек

В первом полугодии 2026 года в Одесской области родилось 5 450 детей, тогда как количество умерших достигло 17 389 человек. Таким образом, смертность в регионе более чем втрое превысила рождаемость.

Несмотря на демографический спад, Одесская область вошла в четверку регионов Украины с наибольшим количеством новорожденных. Более высокие показатели зафиксированы только в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года в Украине родились 73 292 ребенка. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Если сравнивать с первым полугодием 2021 года, то есть до начала полномасштабной войны, количество новорожденных сократилось почти вдвое.

В то же время за этот же период в Украине зарегистрировано 259 853 смерти, что на 4% больше, чем годом ранее. Это стало первым официально зафиксированным ростом смертности за последние пять лет.

В среднем по стране количество умерших почти в четыре раза превышает количество родившихся. Наиболее сложная демографическая ситуация наблюдается в прифронтовых регионах. Лучшее соотношение рождаемости и смертности сохраняется в Ровенской, Волынской и Закарпатской областях, где на одного новорожденного приходится два умерших.

Напомним, что в Одесской области в 2026 году самыми популярными именами для новорожденных остаются София, Злата, Анна, Артем, Александр, Дмитрий и Марк. При этом родители всё чаще выбирают и необычные имена.