Осторожно, грибы: в Одесской области есть случаи отравления

Теплое солнце и первые осенние дожди привлекают многих любителей «тихой» охоты к лесу и лесополосам. Люди стремятся как насладиться красотой осенней природы, так и набрать грибов. Однако последствия такой «охоты» могут оказаться весьма не приятными. Так, в Одесской области уже зарегистрировали первые случаи отравления ядовитыми грибами, предупреждает областное управление Госпотребслужбы.

Опасными могут быть даже шампиньоны

Первый случай отравления дикорастущими грибами зарегистрирован в Захаровской поселковой территориальной общине, где в состоянии средней тяжести в больницу попала 41-летняя жительница пгт Захаровка после того, как полакомилась собранными собственноручно маслятами, которые женщина отварила один раз в подсоленной воде 30 минут, а после пожарила.

Второй случай произошел с 45-летней жительницей села Перехрестово Раздельнянского района. Она насобирала в своем саду шампиньоны, которые перед употреблением отварила и поджарила. Больная госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Как не отравиться грибами: что советуют специалисты

Даже съедобные грибы могут представлять опасность для здоровья. Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут. Варка считается законченной, когда грибы осядут на дно, а отвар станет прозрачным.

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток. Даже в съедобных грибах впоследствии начинают выделяться ядовитые вещества, которые не исчезнут при варке и жарке.

Строго соблюдайте правила консервирования грибов. При несоблюдении всех правил технологии консервирования грибы могут вызвать очень тяжелое заболевание – ботулизм.

При появлении симптомов отравления медлить нельзя, а сразу нужно вызвать скорую помощь. Часто от того, как быстро будет оказана медицинская помощь, зависит жизнь человека.

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Фото с Телеграм-канала управления Госпотребслужбы в Одесской области