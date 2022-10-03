Потерял руку, но остался воевать: история офицерского мужества и большой любви

Они могли бы познакомиться на год раньше, чем это произошло, и еще до начала широкомасштабного российского вторжения сыграть свадьбу. Но судьба распорядилась по-другому. Встретились не в 2020-м, а в 2021 году. Только начали строить отношения, как Владислава сначала на месяц отправили на учебу, а впоследствии – в район ООС. С Донбасса офицер вернулся в конце марта. Но не по плановой ротации это произошло, а по трагическим обстоятельствам, связанным с безжалостной войной. Уже утром 24 февраля из-за ракетного удара Владиславу оторвало левую руку, но Татьяна дождалась любимого. И сегодня всем смертям назло они снова вместе. Смотрят друг на друга влюбленными глазами и понимают, что жизнь продолжается!

Знакомство на 30-летие независимости Украины

Она – красивая с зелено-карими глазами девушка – начала свой путь в должности бухгалтера в одной из частей воздушного командования «Юг». В 2019 году перевелась в другое место службы. Не догадывалась, наверное, что ровно через год, летом 2020-го, туда придет высокого роста, всегда подтянутый, приятной внешности лейтенант.

Казалось бы, молодые люди разминулись. Но ситуацию исправил случай. Вернее, Ирина, которая проходила службу вместе с Владиславом и поддерживала хорошие отношения с Татьяной.

Приближалось 30-летие со дня провозглашения независимости Украины. «А почему бы не отметить этот праздник вместе с друзьями?» – промелькнуло в голове у умной женщины. Подумала и сделала, предложив присоединиться в тот праздничный день к их с мужем компании еще и Владиславу и Татьяне. Они согласились и таким образом и познакомились в одном из уютных одесских кафе.

– Сразу ли понравилась мне Татьяна? – улыбаясь, переспрашивает Владислав. – Конечно, да. А как такая красивая девушка могла не понравиться? Ну, думаю, сейчас жизнь изменится. И главное – к лучшему, наполнится любовной романтикой. И вдруг через две недели после знакомства меня направляют на месяц в поля – на учебу.

Служба есть служба. Владислав знал, на кого и ради чего учился на офицера. Да и Татьяна – человек военный, армейские порядки хорошо усвоила. Следовательно, трагедии из этого никто не делал, но все же расставаться было жаль.

Через месяц Владислав вернулся с полигона и пришел к любимой с букетов цветов. Они снова были вместе. Присматривались друг к другу, а отношения между ними становились все крепче и гармоничнее.

Но через полтора месяца пора пришло время снова прощаться: Владислава вторично отправляли в командировку. И в этот раз – в район ООС. Конечно, ни о какой отсрочке или отмене поездки речь не шла. Тем более что офицер отправлялся на Донбасс по собственному желанию. Еще с лета 2020-го сразу после окончания Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба он настойчиво рвался именно туда.

Ранение получил уже утром 24 февраля

– Зачем? Ведь я – офицер. И вполне закономерно считал, что именно в районе ООС должен был получить необходимый боевой опыт. А если я ставлю перед собой какую-нибудь цель, то обязательно иду к ней. Еще с тех пор, как вступил в офицерскую должность, настойчиво подавал рапорты с просьбой о командировках на Донбасс. Но постоянно на этом пути были какие-то препятствия. Готовился поехать туда летом 2021-го, но снова не суждено.

– Когда мне предложили отправиться на восток страны в конце ноября, я был доволен даже несмотря на то, что оставлял дома свою невесту, – поделился мыслями Владислав.

Уже будучи старшим лейтенантом, он прибыл в Донецкую область 24 ноября, где исполнял обязанности начальника обслуживания отделения энергетического обеспечения. После чего началась ответственная и обычная работа по обслуживанию дизельных генераторов, предназначенных для обеспечения качественной электроэнергией специальной аппаратуры средств ПВО.

Согревало сердце и то, что Татьяна ежемесячно обещала посещать офицера. Правда, на новогодние праздники, как планировалось, приехать к Владиславу у нее по определенным причинам не получилось. А вот в конце января она все-таки добралась на Донбасс, и они несколько дней провели вместе.

Девушка обещала приехать еще и в конце февраля, но не так случилось, как думалось…

– То, что облака широкомасштабной войны сгущаются, стало понятно уже в середине февраля. Об этом нам говорил и командир во время совещаний. Он, как говорится, держал нас в тонусе. Настраивал, чтобы мы в любую минуту были готовы и в случае необходимости быстро выдвинулись на другие позиции. А 21 февраля, когда на территорию так называемых «днр» и «лнр» начали открыто заходить российские войска, стало понятно – широкомасштабной войне, к большому сожалению, быть, – вспомнил офицер.

Учитывая предназначение дивизиона, в котором нес службу, Владислав, не сомневался, что с началом своего наступления враг нанесет огневое поражение по его позициям. Как и предполагалось, еще до утра 24 февраля основные силы части были передислоцированы на запасные рубежи. То же самое сделало и отделение энергетического обеспечения. Но на основной позиции оставалось еще несколько единиц техники с личным составом, и Влад вернулся, чтобы вывести из-под возможного удара и их.

Было 4:20 утра 24 февраля… Находясь в окопе, офицер услышал первый мощный ракетный обстрел, а следом второй. Поначалу боли не было. Влад только почувствовал, что что-то застряло в боку.

– Переведя дыхание, я попытался поднять левую руку. Не смог. Что-то хрустнуло, и вдруг почувствовал ноющую, жгучую, сильную боль. Попытался позвать кого-нибудь на помощь. Не услышали. В соседнем окопе убило водителя КрАЗа Дмитрия. Не отвечал и контуженный и раненый в ногу штаб-сержант Александр. Что делать? Понемногу стал как-то приспосабливаться. С трудом, но все же вылез из окопа. Увидел начальника автослужбы – тоже Александра, который и помог мне добраться до укрытия и наложил на рану жгут, – рассказал Владислав.

А затем его вместе с другими ранеными эвакуировали в ближайшую больницу и сразу же – в операционную. Времени на размышления у хирургов было мало – либо ампутация руки, либо… Там, в операционной, Влад потерял сознание. А когда отошел от наркоза, сразу попросил медицинскую сестричку написать с ее телефона Татьяне, мол, жив, но тяжело ранен.

Операция за операцией и встреча с любимой

Она ответила мгновенно, переведя дыхание и дрожащими руками набирая номер незнакомого телефона. Услышала голос медсестры, а потом – и его, Владислава, голос. «Жив! И это главное!» – с облегчением выдохнула девушка.

Бухгалтер и старший солдат Татьяна встретила первый день широкомасштабной войны в наряде, неся службу на очередном КПП. Еще вечером 23 февраля она разговаривала с Владом по мобильному телефону. А потом, не вдаваясь в подробности, офицер предупредил, что до утра на связь не выйдет и телефон будет выключен.

– Сначала я не придала особого значения потому, что связь с Владиславом на время будет отсутствовать. Я же человек военный, все понимаю. Тем более что хорошо знала, где он находится. Но в 4 утра, когда начались ракетные обстрелы всей территории Украины, стала нервничать и волноваться. Набираю номер телефона Влада и слышу, что «ваш абонент находится вне зоны доступа». Звоню в его часть, а там отвечают, что никаких подробностей не знают. Хотя, как впоследствии выяснилось, кое-кто знал. Просто не хотели меня огорчать. От переживаний я уже приняла кучу успокоительного. И вдруг где-то около 11 часов увидела в месседжере сообщение, отправленное с незнакомого номера. Читаю, а ведь это о нем, о Владе! Сразу позвонила по телефону. Сначала пообщалась с медсестрой, потом услышала и его голос. Я радуюсь, что жив! А он, физически и психологически истощенный, говорит, что, наверное, мне такой уже не нужен. Я на него не обиделась. Все понимала… Но расставаться с ним из-за ранений не собиралась и не собираюсь. Мы снова вместе, и это главное! – эмоционально сказала Татьяна.

Еще на тему: Герои непокоренной Украины: земля и небо Игоря Бедзая

После ранения офицер в течение месяца стойко перенес шесть операций. Сначала ему ампутировали руку по локоть. Однако сепсис прогрессировал. Через два дня врачи вынуждены были вновь забрать Владислава в операционную, чтобы удалить другую часть руки. Затем были операции в лечебных учреждениях Днепра и Львова. Ранение оказалось слишком тяжелым: кроме руки, обломком ракеты Владиславу пробило легкие и низ живота.

Уже во Львов, спустя две недели после ранения, и приехала к офицеру Татьяна. Около десяти дней она провела около него. Поселилась у знакомых. Утром спешила к Владиславу, вечером – на квартиру, а по дороге еще и в магазин забегала, чтобы приобрести какие-то продукты, фрукты, сладости и приготовить что-нибудь вкусненькое для любимого.

– Она вообще у меня – молодец! В общем, за время лечения я похудел где-то на 14 кг. Оно и понятно – такой стресс был для организма. Но сейчас, как говорится, уже понемногу возвращаюсь в привычную форму. И все благодаря Татьяне, которая хорошо меня кормит. А еще я очень благодарен ей за то, что она приехала ко мне во Львов. Просыпаешься утром, открываешь глаза – а на тебя смотрит чарующее лицо любимой. Ради этого стоит жить! – многозначительно отметил Владислав.

Когда же свадьба?

Во Львове они снова на время расстались. Владислав поехал в санаторий, а Татьяна – на место службы. Но через неделю офицер вернулся, и с тех пор они вместе.

После прохождения реабилитационного лечения Влада посетила его мама, Наталья Николаевна. Мучительно, конечно, было смотреть женщине на то, какие незаживающие раны оставила на теле единственного сына проклятая война. Она старалась всячески поддерживать его, но бывало, что иногда не выдерживала – отойдет в сторону и тихо, чтобы сын не слышал, заплачет. А Влад увидит, сердце сожмется в груди, подойдет к ней, нежно обнимет и успокаивает: «Не надо, мама. Так случилось, что поделаешь… Живут люди, и я буду жить. Тем более, что и ты рядом со мной, и Танюша!».

К слову, у Владислава был выбор: либо уволиться по состоянию здоровья, либо остаться на военной службе. Он же совершил настоящий офицерский поступок и выбрал последнее. И сейчас вместе со своими боевыми собратьями приближает нашу победу над врагом, занимая офицерскую должность в одной из воинских частей. А летом этого года настоящий и жизнерадостный офицер досрочно получил очередное звание «капитан». И было за что – за мужество, стальной характер и волю к жизни!

– Когда планируем сыграть свадьбу? Татьяна столько сделала и делает для меня, что я даже предложение руки и сердца хочу сделать каким-то оригинальным способом. Есть у меня несколько вариантов. Выбираю между ними, чтобы это стало настоящим сюрпризом для нее. Сразу отмечу, что долго тянуть с этим не стану – улыбаясь, поделился своими планами на ближайшее будущее Владислав.

Правда, поначалу они планируют только расписаться. А свадьбу уже сыграть после победы над российским агрессором. Неправильно это, по их глубокому убеждению, праздновать, когда в нашей стране ежедневно гибнут люди и рушатся дома и человеческие судьбы.

А еще Владиславу нужно решить вопрос с протезированием. Специалисты соответствующих центров посоветовали, что лучше всего приобрести бионический протез. Его преимуществом является то, что он полностью автоматизирован и работает за счет считывания специальными датчиками электрического потенциала, производимого во время напряжения мышц. Этот протез называют концовкой человека будущего. Но стоит он слишком дорого. К примеру, по словам Владислава, в США операция по установке такого протеза оценивается на уровне 150 тысяч у.е., которых у офицера, к сожалению, нет.

Но надеемся, что и эту проблему удастся решить, и люди в этом помогут. Ведь у Владислава с Татьяной впереди еще долгая жизнь. И первое тяжелое жизненное испытание на прочность они выдержали достойно, опираясь друг на друга благодаря большому чувству любви, впервые вспыхнувшей между ними более года назад, в день 30-летия Независимости Украины…

Вячеслав Диордиев

Фото автора