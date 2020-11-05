Грибной сезон по-одесски: «Вы мне будете рассказывать за белые?!» (фото)

В Одессе – грибной сезон. Это когда на лотках на рынках, а порой и в небольших овощных рядах на улицах можно увидеть не только привычные шампиньоны или вешенки.

Говорим мы о грибочках, конечно, свежих, а не консервированных, маринованных или соленых.

Кто понимает в грибах?

Это недолгий и удивительно-занимательный период. Где искать в Одессе грибные места? Конечно же, на рынках. Новый рынок особым разнообразием в этом смысле не отличается. Кроме привычных шампиньонов, здесь продают «королевский гриб» (кстати, тот же шампиньон, только «высшей категории»). Шампиньоны стоят в среднем 50 грн, королевские – 60 грн. Еще попались маслята по 60-65 грн.

В другом месте, уже в овощных рядах на улице, тоже продавались маслята. К рядам подошла покупательница, присмотрелась, стала заверять, что «никакие это не маслята». Продавец тут же ответила, что «вы, женщина, ничего в грибах не понимаете, так что нечего здесь…». Далее последовала соответствующая теме перепалка, а мы последовали в одно из самых грибных мест в центре города – конечно же, на Привоз.

Откуда грибочки?

Где на самом известном рынке города самые грибные места? Обойдя рынок вдоль и поперек, убедились – везде. И все же настоящий грибной рай – сразу за рыбными рядами, если вы вошли на Привоз через главный вход с улицы Преображенской.

Здесь на сегодняшний день настоящее грибное изобилие, хотя, как довелось услышать от знающего человека, «в этом году грибов мало, никакого разнообразия, покупать нечего. Вот раньше…».

Итак, что имеем? Грибы из Одесской области – Савранского и Великомихайловского районов. Их немного. Привезли в Одессу грибы и из Винницкой области. Но больше всего грибов – из Херсонской области.

Торгуют маслятами (от 30 до 40 грн), подосиновиками – в среднем, по 60 грн, белыми грибами – 150-200 грн, лисичками – 150 грн.

«Дешевле грибов»

В «грибных местах» на рынках есть смысл «покрутиться», можно много чего интересного почерпнуть. Продавец вовсю рекламирует свои «польские грибы».

– Что значит польские? Из Польши грибы привезли что ли?! – требует ответа «нервенный» покупатель.

– Это особенный белый гриб, он так называется.

– Вы мне будете рассказывать за белые?! Нет особенных белых грибов. Гриб или белый, или какой-то другой!

– …Или ядовитый! – весело подсказывает другой покупатель.

Тема «ядовитых грибов» тут же подхватывается женщиной в «правильной» маске и с печальными глазами. Сразу следует несколько жутких историй про отравление грибами, вплоть до самых свежих новостей в тему.

Продавец грибов негодует:

– Мои грибы сто раз проверяли! Нечего тут антирекламу мне устраивать! Сейчас охрану позову.

Еще один покупатель в ответ весело поведал анекдот с бородой про «грибочки кушать не хотела»…

Кто-то высказывается по поводу того, что «от короны все равно больше мрут, чем от грибов». Народ с грибов переключаются на «злободневную заразу», потом – к ценам на те же грибы («А еще говорят «дешевле грибов»!).

Цены на белые грибы – тоже разные. Их можно купить и гораздо дешевле (60-100 грн), но это уже будут не «красавцы один в один».

И еще. Благодаря грибному изобилию цены на наши привычные шампиньоны понизились. На Привозе я даже увидела очередь за «дешевыми» шампиньонами.

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