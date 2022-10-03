Какой будет погода в Одессе 4 октября?

Во вторник 4 октября в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем 17-19°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
4 октября 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 8-10°С, днем 17-19°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 14-19°С.
На автодорогах области видимость хорошая.