Новости Одессы и Одесской области

Опасные собаки и ненужные маршрутки: главные новости Одессы за 10 ноября

Опасные собаки и ненужные маршрутки: главные новости Одессы за 10 ноября

В среду, 10 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” рассказывала о таких знаковых событиях как в Одессе и Одесской области, так и в Украине в целом.

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В ночь на 10 ноября в Одессе загорелся ночной клуб True Man Hot Boat, а днем – полыхало общежитие Государственного университета интеллектуальных технологий и связи на улице Новосельского.

10 ноября 2021 года Кабмин Украины утвердил список опасных пород собак. Их владельцы должны заключить страховой договор ответственности перед третьими лицами.

В этот же день Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения 28-летнему водителю, который вечером 4 ноября сбил насмерть 15-летнюю девочку на Адмиральском проспекте, а после 5 дней скрывался от правоохранителей.

В скором времени в Одессе закроют 7 автобусных маршрутов. Ими не заинтересовался ни один из частных перевозчиков. Таковы итоги конкурса по выбору перевозчика для обслуживания пассажирских автобусных маршрутов, состоявшегося 10 ноября в одесской мэрии.

Между тем, коллектив одесских архитекторов представил новый проект моста через Днестровский лиман.

Еще мы посмотрели, как идет строительство высотки на Аркадийской аллее.

А вот одесская каратистка Анжелика Терлюга и еще три украинских спортсмена попали в рейтинг топ-30 молодых украинцев, достигших успеха.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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