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Молодая одесситка попала в рейтинг Forbes: кто она?

Молодая одесситка попала в рейтинг Forbes: кто она?

Речь идет о каратистке Анжелике Терлюге. Она и еще три украинских спортсмена попали в рейтинг топ-30 молодых украинцев, достигших успеха.

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Рейтинг 30 украинцев, которые добились успеха в своей сфере деятельности до 30 лет, опубликовал американский экономический журнал Forbes.

Сама спортсменка отреагировала на эту новость в своем Instagram:

«Никогда не думала о том, что мое имя и фамилия окажется в списке Forbes. В такие моменты хочу сказать лишь о том, что нельзя прекращать верить в себя и мечтать о самых высоких достижениях», – написала Анжелика.

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Анжелика Терлюга занимается карате. В Украине она носит звание заслуженного мастера спорта по этому виду спорта.

За свою спортивную карьеру спортсменка трижды становилась чемпионкой Европы. Кроме того, она имеет серебряную и две бронзовые медали с чемпионатов Европы. Заняла второе место на европейских играх.

Анжелика Терлюга — первая каратистка в Украине, получившая олимпийскую лицензию. На летних олимпийский ких играх в Токио она стала серебряной призерской.

Но успех Анжелики не ограничивается спортом. Она также работает директором в системе фитнес-клубов «Высшая Лига», куда входят известные в Одессе заведения «Шторм», «Затерянный мир», «Форма».

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Фото из Instagram Анжелики Терлюги

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Редакция ПРОФИЛЬ

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