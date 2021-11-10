В Одессе скоро отменят 7 маршруток – каких и почему

В скором времени в Одессе закроют 7 автобусных маршрутов. Ими не заинтересовался ни один из частных перевозчиков.
Об этом стало известно во время конкурса по выбору перевозчика для обслуживания пассажирских автобусных маршрутов, состоявшемся в одесской мэрии сегодня, 10 ноября.
Как частники “поделили” одесские маршрутки
Изначально планировалось, что частные компании будут сражаться между собой за 16 объектов, выставленных на конкурс. Каждый включал в себя от одного до трех маршрутов. Суммарно на конкурс вынесли 27 городских маршрутов. Но “баттла” не вышло.
Свои заявки на участие подали всего 5 перевозчиков. Они дружно распределили между собой 13 объектов, состоящих из 20 маршрутов.
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7 одесских маршруток стали неинтересны перевозчикам
При этом еще три объекта (7 маршрутов) остались без операторов: они не особо пользовались популярностью у пассажиров, соответственно, приносили частникам мало денег и стали им неинтересны. Теперь их закроют. Речь идет о маршрутках №124, №197а, №110к, №117, №162, №137 и №115к.
Глава городской транспортной комиссии депутат горсовета Петр Обухов охарактеризовал ситуацию как “позорище”.
Все остальные 20 маршрутов поделили между собой ЧП “Автотранспортное предприятие киностудии” (маршруты №16, 288, 111 и 112), ООО “Турист” (№ 214, 105а, 105, 220, 220а, 221, 202, 208, 115 и 191), ООО “Авторух сервис” (№4, 7 и 135), ООО “ШАМ” (№197 и №198) и ЧП “Стар Транс” (маршрут №150). Договор с ними заключат в течение месяца на год.
Стоит отметить, что данным конкурсом горсовет и частники просто продлевают сотрудничество, и уповать на то, что качество перевозок в ближайшее время улучшится, не приходится.
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Как отмечает Петр Обухов, пока что чиновники не могут поставить жесткие условия операторам маршрутов, так как сначала необходимо улучшить муниципальный транспорт. Это должно стать своеобразной страховкой – в городе получится избежать транспортного коллапса, если маршрутчики в знак протеста не выйдут на работу.
Напомним, с 15 сентября проезд в одесских маршрутках подорожал до 10 гривен.
Источник: 8News