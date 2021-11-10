В Одессе скоро отменят 7 маршруток – каких и почему

В скором времени в Одессе закроют 7 автобусных маршрутов. Ими не заинтересовался ни один из частных перевозчиков.

Об этом стало известно во время конкурса по выбору перевозчика для обслуживания пассажирских автобусных маршрутов, состоявшемся в одесской мэрии сегодня, 10 ноября.

Как частники “поделили” одесские маршрутки

Изначально планировалось, что частные компании будут сражаться между собой за 16 объектов, выставленных на конкурс. Каждый включал в себя от одного до трех маршрутов. Суммарно на конкурс вынесли 27 городских маршрутов. Но “баттла” не вышло.

Свои заявки на участие подали всего 5 перевозчиков. Они дружно распределили между собой 13 объектов, состоящих из 20 маршрутов.

7 одесских маршруток стали неинтересны перевозчикам

При этом еще три объекта (7 маршрутов) остались без операторов: они не особо пользовались популярностью у пассажиров, соответственно, приносили частникам мало денег и стали им неинтересны. Теперь их закроют. Речь идет о маршрутках №124, №197а, №110к, №117, №162, №137 и №115к.

Глава городской транспортной комиссии депутат горсовета Петр Обухов охарактеризовал ситуацию как “позорище”.

Все остальные 20 маршрутов поделили между собой ЧП “Автотранспортное предприятие киностудии” (маршруты №16, 288, 111 и 112), ООО “Турист” (№ 214, 105а, 105, 220, 220а, 221, 202, 208, 115 и 191), ООО “Авторух сервис” (№4, 7 и 135), ООО “ШАМ” (№197 и №198) и ЧП “Стар Транс” (маршрут №150). Договор с ними заключат в течение месяца на год.

Стоит отметить, что данным конкурсом горсовет и частники просто продлевают сотрудничество, и уповать на то, что качество перевозок в ближайшее время улучшится, не приходится.

Как отмечает Петр Обухов, пока что чиновники не могут поставить жесткие условия операторам маршрутов, так как сначала необходимо улучшить муниципальный транспорт. Это должно стать своеобразной страховкой – в городе получится избежать транспортного коллапса, если маршрутчики в знак протеста не выйдут на работу.

Напомним, с 15 сентября проезд в одесских маршрутках подорожал до 10 гривен.

Источник: 8News