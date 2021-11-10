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Одесский суд отправил в СИЗО виновника ДТП на Адмиральском проспекте (видео)

Одесский суд отправил в СИЗО виновника ДТП на Адмиральском проспекте (видео)

Сегодня, 10 ноября 2021 года, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения 28-летнему водителю, который вечером 4 ноября сбил насмерть 15-летнюю девочку на Адмиральском проспекте, а после 5 дней скрывался от правоохранителей.

Оставил место ДТП потому что “был в шоке”

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Как сообщает пресс-служба суда, несмотря на просьбу адвоката отпустить подозреваемого под домашний арест, суд удовлетворил требование прокурора и принял решение отправить его в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Отвечая на вопрос, почему он оставил место происшествия и не помог пострадавшей девочке и ее брату, мужчина ответил, что “был в шоке”, а скрылся потому, что боялся последствий. При этом виновник ДТП заявил, что теперь “все понял” и хочет возместить пострадавшей семье материальный и моральный ущерб, хотя официально он нигде не работает. Но, по словам адвоката, у мужчины есть отложенные деньги, помогут и его родители.

Суд над виновником ДТП, родные погибшей

Родные погибшей девочки

В зале суда находилась мама погибшей девочки. Она работает врачом-педиатром. Женщина рассказала, что в тот роковой вечер брат встречал ее дочку с курсов по английскому языку. У парня два оскольчатых перелома ноги. На восстановление уйдет несколько месяцев.


Смертельный наезд на одесском Адмиральском проспекте

Напомним, вечером 4 ноября в Одессе на Адмиральском проспекте водитель автомобиля Opel совершил наезд на сестру и брата, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате 15-летняя девочка погибла на месте, а ее 21-летний брат получил перелом ноги. Сейчас он проходит лечение амбулаторно.

После совершения ДТП водитель снял номер с машины и скрылся. В тот же вечер пустую машину нашли во дворе на улице Лунина.

9 ноября оперативники после долгих и неустанных поисков все таки нашли и задержали виновника смертельной аварии – им оказался 28-летний житель Одесской области.

Выяснилось, что пять дней мужчина скрывался в арендованном доме своего приятеля на улице Каманина. Он не выходил из квартиры, избавился от своего мобильного телефона и постоянно менял операторов мобильной связи на новом гаджете.

Также правоохранителям стало известно, что мужчина некоторое время проживал на территории соседнего государства, но после совершения им преступления, а именно причинения тяжких телесных повреждений, он прятался от правоохранительных органов другого государства на территории Одесской области.

Фото: 8 News, видео: Odessa Online

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Редакция ПРОФИЛЬ

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