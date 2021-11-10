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Пожар в центре Одессы: горит общежитие (видео, фото)

Пожар в центре Одессы: горит общежитие (видео, фото)

Сегодня днем, 10 ноября, в центре Одессы возникло возгорание в студенческом общежитии на улице Новосельского, 74. Это общежитие Государственного университета интеллектуальных технологий и связи.

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Пожар начался на восьмом этаже. Очевидцы сняли на видео, как полыхает один из балконов.

Прямо сейчас спасатели пытаются локализовать пожар и эвакуируют из здания людей.

пожар в общежитии на Новосельского2

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, но два человека надышались дымом и обратились к медикам.

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Среди эвакуированных – беременная женщина, которая проживает на девятом этаже. С ней все в порядке.

Сообщается, что на месте работают 8 пожарных машин.

пожар в общежитии на Новосельского3

По неподтвержденным данным, из-за пожара повреждена кабельная линия подстанции «ТЭЦ». Центр города может временно остаться без света.

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пожар в общежитии на Новосельского4

Подробности происшествия уточняются.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что во дворе общежития на улице Новосельского, 74 хозяйничают десятки больших крыс.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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