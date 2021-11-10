Пожар в центре Одессы: горит общежитие (видео, фото)

Сегодня днем, 10 ноября, в центре Одессы возникло возгорание в студенческом общежитии на улице Новосельского, 74. Это общежитие Государственного университета интеллектуальных технологий и связи.

Пожар начался на восьмом этаже. Очевидцы сняли на видео, как полыхает один из балконов.

Прямо сейчас спасатели пытаются локализовать пожар и эвакуируют из здания людей.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, но два человека надышались дымом и обратились к медикам.

Среди эвакуированных – беременная женщина, которая проживает на девятом этаже. С ней все в порядке.

Сообщается, что на месте работают 8 пожарных машин.

По неподтвержденным данным, из-за пожара повреждена кабельная линия подстанции «ТЭЦ». Центр города может временно остаться без света.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что во дворе общежития на улице Новосельского, 74 хозяйничают десятки больших крыс.

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Фото и видео: Думская