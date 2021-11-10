Сильный пожар в ночном клубе в Аркадии: подробности

В ночь на 10 ноября 2021 г в Одессе загорелся ночной клуб True Man Hot Boat

Подробности случившегося сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

В управлении рассказали, что 9 ноября, в 22 часа 47 минут, в Службу Спасения 101 поступило сообщение о пожаре летней площадки клуба True Man Hot Boat, по адресу пляж «Дельфин» 3/2, Приморского района города Одессы.

Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили, что пожаром охвачено отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание с открытыми террасами.

Пожар был локализован в 23 часа 32 минуты и ликвидирован в 00 часов 15 минут. Плямя полыхало на площади 400 м2.

Погибших и пострадавших в результате случившегося нет.

Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 22 спасателя.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о пожаре в одесском отеле Arcadia Apartments. Тогда погибли два постояльца отеля.

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