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Утвержден список опасных пород собак: их придется страховать

Утвержден список опасных пород собак: их придется страховать

10 ноября 2021 года Кабмин Украины утвердил список опасных пород собак. Их владельцы должны заключить страховой договор ответственности перед третьими лицами.

Владельцев опасных собак обязали страховать ответственность

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Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных пород собак. Постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Теперь владельцы перечисленных пород при регистрации или перерегистрации животного должны будут заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

Сколько стоит застраховать собаку (договор ответственности)

Стоимость такого договора для частных лиц зависит от страховой компании, но в среднем составлет 50 грн в год.

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За выгул опасной собаки без поводка и намордника — штраф

Днем ранее, 9 ноября, в Украине вступили в силу изменения в закон, предусматривающий усиление контроля по обращению с животными.

Согласно изменениям, выгул собак без поводков и намордников из списка опасных, или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем экскрементов своего животного, будут наказываться предупреждением или штрафом от 170 до 340 гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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