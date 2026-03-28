Ключевые моменты:

  • Опасная находка на Ланжероне: на берег вынесло обломки дрона.
  • «Герань-2» после ночной атаки РФ.
  • Дрон был изъят для проверки.
  • Масштабная атака РФ: 273 дрона.

Опасный «сюрприз» на Ланжероне

Событие произошло утром 28 марта после масштабной ночной атаки российских оккупантов на Украину. На пляже Ланжерон в Одессе очевидцы заметили обломки выбросившего на песок дрона. Немедленно на место прибыли специальные службы: полиция, ГСЧС и саперы. Движение на пляже было ограничено. После проверки на взрывчатку беспилотник был извлечен и изъят для дальнейшего исследования.

дрон на Ланжероні, Одеса

Добавим, что в ночь на 28 марта враг совершил атаку с использованием 273 ударных БПЛА типов Shahed, Герань, Италмас и других. Запуски фиксировались по направлениям Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с аэродрома Гвардейское на временно оккупированной территории АР Крым. В частности около 180 беспилотников прилетели со стороны Крыма. Главным направлением удара стала Одесщина.

Напомним, в результате атаки в Одессе поврежден КНП «Роддом №5». Зафиксировано попадание в крышу здания. По информации Департамента здравоохранения Одессы, на момент инцидента в заведении находились: 33 женщины (из них 22 роженицы), 19 новорожденных.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
