Опасный «сюрприз» на Ланжероне
Событие произошло утром 28 марта после масштабной ночной атаки российских оккупантов на Украину. На пляже Ланжерон в Одессе очевидцы заметили обломки выбросившего на песок дрона. Немедленно на место прибыли специальные службы: полиция, ГСЧС и саперы. Движение на пляже было ограничено. После проверки на взрывчатку беспилотник был извлечен и изъят для дальнейшего исследования.
Добавим, что в ночь на 28 марта враг совершил атаку с использованием 273 ударных БПЛА типов Shahed, Герань, Италмас и других. Запуски фиксировались по направлениям Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с аэродрома Гвардейское на временно оккупированной территории АР Крым. В частности около 180 беспилотников прилетели со стороны Крыма. Главным направлением удара стала Одесщина.
Напомним, в результате атаки в Одессе поврежден КНП «Роддом №5». Зафиксировано попадание в крышу здания. По информации Департамента здравоохранения Одессы, на момент инцидента в заведении находились: 33 женщины (из них 22 роженицы), 19 новорожденных.