«Инфоксводоканал»: 22 и 23 октября в двух районах Одессы отключат воду

Внимание! В связи с отключением электроэнергии 22-23 октября будет прекращено водоснабжение Киевского и Малиновского районов города Одесса.

Уважаемые потребители! В связи с плановыми работами на подстанции «ЮЗР», которые проводят сотрудники ДТЭК Одесские электросети, будет обесточена водонасосная станция «Южная» и существующие резервные вводы к ней.

Это один из важнейших объектов водоканала, из-за остановки которого без водоснабжения останется большая часть города Одесса.

К сожалению, из-за значительной мощности насосной станции использовать источники автономного энергоснабжения не возможно.

Поэтому информируем что с 21:00 22 октября до 09:00 23 октября 2021 года будет отсутствовать водоснабжение в Киевском, Малиновском районах города Одесса, с.Лиманка, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1-5», ЖКП «Таирово». В Приморском районе города Одесса возможно снижение давления воды.

Приносим извинения за временные неудобства и обстоятельства, которые не зависят от «Инфоксводоканала».

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)