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Тротуар рядом с библиотекой ОНУ стал длинной и широкой опасной зоной

Тротуар рядом с библиотекой ОНУ стал длинной и широкой опасной зоной

Большая часть тротуара на ул. Преображенской рядом со старейшей научной библиотекой ОНУ им. И.Мечникова теперь «именуется» опасной зоной.

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Почти половина квартала на этом участке ул. Преображенской — в оградительных лентах с надписью «Опасная зона». Ленты тянутся «в даль и в ширь», предупреждая об опасности — вдоль всего фасада библиотеки. Причем, на всю ширину пешеходной части, до самой проезжей части.

Пройти здесь — проблема. Нужно переходить на другую сторону улицы. Но это становится понятным лишь тогда, когда доходишь до этой гирлянды лент. Тогда понимаешь, что нужно возвращаться назад — к светофору, и потом уже переходить.

О том, что здание старейшей библиотеки города нуждается в ремонте, известно давно. То и дело мини- и мега-обрушения. Одно из самых крупных обрушений карниза здания произошло весной 2017-го.

Теперь вот появилось ограждение. В общем-то, все правильно: надо же людей как-то предупредить об опасности. Другое дело — как именно это сделано.

– Каждый день прохожу этот участок тротуара, как и тысячи других людей. Все вынуждены его обходить — так как кто-то признал, что он опасен для жизни. Но почему-то этот кто-то не подумал, что теперь люди вынуждены выходить на проезжую часть, тем самым провоцируя аварийные ситуации? Если еще «обычный человек» может просочиться по бордюру, то маме с коляской это сделать не получится на 100%. Тротуар достаточно широкий, было бы вполне достаточно оградить 75%, а не перекрывать полностью — тем самым обезопасить людей и от падения камней со стены здания, и от автомобилей. Но, к сожалению, деревья растут с краю тротуара — ленточки-то куда привязать?!, — сообщает по этому поводу одессит Denis Mayakovsky в соцсетях.

При этом входная дверь в библиотеку открыта. Библиотека работает. Как попасть вовнутрь? Нужно «нырнуть» под ряд оградительных лент напротив входа…

Больше фото смотрите в галерее:

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Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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