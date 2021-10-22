Что произойдет, если не оплатить административный штраф?

Полиция штрафует не только за превышение скорости и неправильную парковку. Вместе с COVID-19 пришли штрафы за отсутствие маски в общественном месте. Дальнобойщиков штрафуют за перегруз фуры, а рыбаков за незаконный вылов.

Некоторые люди думают, что у штрафа есть срок давности. И если не оплачивать, то он сам по себе спишется через какое-то время. Но это не так.

Давайте разберемся, какие могут последствия, если вовремя не оплатить штраф.

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Как быстро нужно оплатить штраф?

Это нужно сделать в течение 15 дней с момента вручения постановления о наложении штрафа. Если не собираетесь оспаривать его в суде, то можно оплатить прямо на месте. Но у полицейского должен быть терминал для безналичного расчета: бумажные деньги полиция не принимает.

Для автомобилистов есть приятный бонус. Срок оплаты штрафа составляет целых 30 дней. Кроме того, если оплатить 50% суммы в первые 10 дней с момента совершения правонарушения, то штраф считается уплаченным в полной мере. А вот для рыбаков и нарушителей масочного режима во время карантина, таких льгот не предусмотрено.

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Какие есть сроки давности у штрафов?

Смотря, что мы имеем в виду. под сроками давности. Если нарушитель на оплатил штраф в положенный срок и за дело взялась исполнительная служба, то никаких сроков давности нет. Приставы будут искать должника пока не найдут. Штраф никуда не исчезнет и не аннулируется.

Однако, если полиция в течение 3 месяцев с момента вынесения постановления о штрафе, не направит документы в исполнительную службу, то приставы (исполнители) не будут искать должника. В Кодексе об административных правонарушениях сказано, что такое постановление не подлежит исполнению.

Стоит отметить, что документы передают через автоматизированную систему исполнительного производства, в электронной форме. Постановления попадают к исполнителям в автоматическом режиме, шансы что этого не произойдет, крайне малы.

Что будет если вовремя не заплатить штраф?

Штраф сразу увеличится в 2 раза. Плюс к этому, исполнительная служба добавит свои расходы на взыскание штрафа. В итоге, сумма прилично возрастет.

Государственные исполнители могут блокировать банковские счета нарушителей. Согласно инструкции о безналичных расчетах, которая утверждена правительством, банк может арестовать все деньги на всех счетах клиента, либо только ту сумму, которая указана в документе на арест денег. Если у банка нет технической возможности заблокировать только часть средств, тогда блокируют все деньги.

Такие случаи уже были: например, Приватбанк заморозил все деньги на счету у клиента. Чтобы разблокировать счет, необходимо связаться с исполнительной службой и оплатить штраф.

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