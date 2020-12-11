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Онлайн и с сурдопереводом: в одесской Музкомедии стартовал новый проект (видео)

Онлайн и с сурдопереводом: в одесской Музкомедии стартовал новый проект (видео)

В Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного стартовал социальный проект «Театр без границ».

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Во время карантина для многих из нас стали невозможны любые перемещения, путешествия, посещение театров, музеев, кино и других заведений. Мы научились жить онлайн: интернет-пространство открыло перед нами неограниченные возможности. Мы можем не только обучаться онлайн, но и стать посетителем музея или театра.

А если у человека проблемы со слухом? Для таких людей театр и представляет свой новый проект. Его инициатором стала преподаватель английского и французского языков, главный редактор первого в Украине онлайн-журнала о социальных проектах PROactive, волонтер и театрал Надежда Новашицкая.

И вот уже зрители с проблемами слуха могут увидеть пилотный номер проекта – это фрагмент мюзикла «Кентервильское привидение» (ария сэра Симона) с сурдопереводом Надежды Новашицкой.

В одесской Музкомедии призывают присоединиться к этой инициативе, привлечь своих друзей и стать соучастниками проекта «Театр без границ», распространяя видео.

Скриншот автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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