Вижу цель — не вижу препятствий

С Ириной мы познакомились семь лет назад, когда она вместе с другими выпускниками школ города Рени после получения аттестата бросала на волны Дуная венки, переплетенные лентами, на которых каждый написал свою заветную мечту. Тогда Ирина сказала мне то, что считала важным: «Путь одолеет тот, кто идет».

— Нужно идти к своей цели, преодолевая все препятствия, — говорила выпускница, — Первой цели я достигла — окончила школу с медалью. Вторая цель — поступить в медуниверситет.

Страшное решение подростка

…И вот прошло семь лет — Ирина Панфил получила диплом Одесского национального медицинского университета. Сейчас она проходит интернатуру на базе Одесской областной детской клинической больницы, где расположена кафедра педиатрии, и заочную часть — на базе Измаильской центральной городской больницы, где есть педиатрическое отделение.

С того дня, как Ирина надела белый халат, у нее стало больше бессонных ночей:

— Во время учебы в университете имела двухлетний опыт работы в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Одесской областной опорной больницы, — рассказывает молодой специалист, — Самыми сложными были случаи, когда бригада скорой помощи доставляла подростков, которые пытались свои суицидальные мысли реализовать, к сожалению, попыткой самоубийства. Часто это кататравмы (падение с высоты), когда у ребенка тяжелое состояние из-за того, что травмы многочисленные, и они очень сложные. И мы понимали: физически мы ребенка можем вылечить, можем улучшить его состояние, но проблема остается. Ты начинаешь думать: что не так с нашим обществом? Как общество дошло до того, что этот ребенок принял такое страшное решение — уйти из жизни? Каким бешеным было на него давление, с какой именно стороны? И как это предотвратить? Эти ситуации больше всего поражали и больше всего влияли на меня.

Они этого не заслуживают

Еще одна боль врача-интерна — это брошенные дети.

— В больницу, где проходит моя заочная интернатура, привозят очень много малышей из детских домов, из психо-неврологических диспансеров. Они с определенными врожденными пороками, родители, к сожалению, их бросили — не готовы были взять ответственность именно за такого ребенка. Есть случаи, когда оставляют детишек потому, что их не ждали, не желали, к сожалению. Об этом очень трудно говорить, потому что они не заслуживают такого. Поэтому очень много медсестер, санитарок, врачей приносят малышам все, что у них есть дома. Это вещи, предметы ухода. Я тоже помогаю. Понимаете, для меня каждый такой ребенок — это как бы мой ребенок.

Я общалась с коллегами, с товарищами по университету: есть такие мысли, чтобы объединиться и собственными усилиями открыть центр, где будет абсолютно бесплатно оказываться помощь именно таким брошенным детям.

Мысли — в заметках и стихах

— Ирина Ивановна, вы так близко к сердцу воспринимаете каждую ситуацию. Но этого нельзя сказать обо всех медработниках. В чем причина, как появляется прохладность?

— Ответ будет очень лаконичным и простым — усталость. В учреждениях здравоохранения не хватает кадров. На некоторых врачей приходится много дежурств — и это невероятная нагрузка, как физическая, так и психо-эмоциональная. Слишком большая нагрузка у врачей, которые регулярно оперируют — это хирурги, травматологи, акушеры-гинекологи.

— Я знаю, что некоторые врачи-мужчины практикуют для отдыха рыбалку, в мирное время — охоту. А как «отходят» от нагрузок женщины-врачи? В частности, вы?

— Как говорят психотерапевты, нужно отрефлексировать. Я очень часто записываю свои мысли — в форме прозы, в стихотворной форме, используя символизм, другие художественные средства. Я могу это публиковать, делиться своими мыслями. Иногда не хватает смелости это сделать, и тогда мысли остаются в заметках. Также мне очень интересно наблюдать за тем, как сейчас трансформируется и совершенствуется украинская культура. Есть много новой интересной литературы — к сожалению, катализатором этого стала война. Вижу много молодых исполнителей — интересно изучать их творчество. Это все вдохновляет творить, выражать свое видение окружающих событий.

Перенимать опыт — и домой

— Итак, вы еще и начинающая писательница. А как вы планируете строить дальше свою карьеру?

— Я хочу получить вторичную специализацию, более узкую. Интересует научная и преподавательская деятельность: после прохождения интернатуры планирую поступить в аспирантуру.

— Скажите, не имеете ли в планах поехать работать за границу?

— Я мечтаю пройти стажировку в какой-то европейской стране, узнать что-то новое, чтобы принести положительный опыт в нашу систему здравоохранения. Но работать за границей не хочу. Я считаю, что там достаточно медицинских работников и достаточно украинцев-медиков, которые выехали вынужденно или по своему желанию еще раньше. Мне кажется, что будет более целесообразным остаться работать в родной стране.

— В большой войне огромную роль играют медицинские работники, которые спасают наших раненых героев. Готовы ли вы, в случае необходимости, работать в военном госпитале?

— Да, готова. Многие мои коллеги, проходившие курсы тактической медицины, уже работают в госпиталях. Многие мои однокурсники волонтеры, помогают так, как могут. Им — огромное уважение.

Драгоценное время — на документацию

— Молодые специалисты — это всегда новый взгляд, новые идеи и стремление к улучшениям. Что, на ваш взгляд, целесообразно изменить в организации здравоохранения Украины?

— Я считаю, что целесообразно было бы уменьшить объем документации. Истории болезни нас учат оформлять еще с первого курса, такое внимание к фиксации состояния пациента является достаточно оправданным. Но эта работа удвоилась — мы заносим информацию еще и в базу данных НСЗУ. Учитывая то, что эта система иногда может давать сбой, врачи могут часами ждать, чтобы она, наконец, корректно заработала, и это отнимает драгоценное время, которое мы могли бы потратить на осмотр пациентов. Мне кажется, что эту систему надо несколько усовершенствовать.

— Провинциальные общины страдают от значительного дефицита медицинских кадров. Почему молодые специалисты не желают работать в селах и городках?

— Амбициозность молодежи. У многих моих коллег была цель попасть на интернатуру в областную опорную больницу. Но, мне кажется, это не совсем правильно, потому что ты не можешь проявить себя на максимум. Будем откровенными, в опорных больницах большая концентрация опытных высококвалифицированных врачей, там большая конкуренция. А в маленьком городе, в поселке ты, молодой специалист, можешь быть в разы полезнее, нужнее, чем в большой больнице, и приобрести драгоценный опыт. Но пройти именно такой путь — шаг за шагом — не каждый желает. Я не скажу, что это — неправильный выбор, потому что каждый человек считает свой выбор правильным и целесообразным, он знает, для чего он это делает. Но когда у нас было распределение на интернатуру, многие больницы, которые Минздрав утвердил как больницы, нуждающиеся во врачах-интернах, остались без них. К сожалению.

— Что для вас в течение обучения в медуниверситете было самым сложным?

— Оправдать доверие родителей и преподавателей. Я хотела, чтобы они радовались за меня. Я очень благодарна своей маме. Она действительно вязала кофточки, свитерки, шапочки для брошенных младенцев. И это очень ценно, что мама согласилась мне помочь еще и в этом.

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