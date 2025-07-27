Ключевые моменты:
- Сегодня, 27 июля, в Одессе временно изменено движение трамваев из-за ремонта;
- Изменения касаются маршрутов №12, №15 и №21: как они ходят сегодня.
Изменения коснулись таких трамвайных маршрутов:
- трамвай №15 курсирует по схеме: «Тираспольская площадь – площадь Алексеевская» – в движении 4 вагона;
- трамвай №21 курсирует по маршруту: «Тираспольская площадь – ул. Дальницкая» – в движении 3 вагона;
- трамвай №12 курсирует в количестве 2 вагонов.
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