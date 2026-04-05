В воскресенье одесситов приглашают на бесплатный вернисаж в музее современного искусства.

Выставка объединяет работы, вдохновленные Соней Делоне, с современным взглядом на ее стиль.

Как Одесса переосмысливает наследие Сони Делоне

Как сообщается на странице Музея современного искусства в Facebook, 5 апреля в 17:00 по адресу Европейская, 31–33 состоится вернисаж выставки «Ода Соне». Вход — свободный.

Организаторы подчеркивают:

— Соня Делоне — одна из самых влиятельных художниц ХХ века.

Она работала в разных сферах — от живописи до моды и кино, а ее работы сегодня представлены в ведущих музеях мира. При этом художница родилась именно в Одессе.

— «Ода Соне» — это живой диалог между художницей, которая уехала из Одессы более века назад — и городом, каким он является сегодня.

В экспозиции представлены современные интерпретации стиля Делоне: орнаменты и ритмы в декоративных тарелках и вазах, эксперименты с текстилем и принтами, неоновые афиши, а также скульптурные работы, где геометрия и цвет взаимодействуют как язык эмоций.

Материал подготовлен на основе открытого сообщения организаторов события. Дата, место проведения и концепция выставки проверены по официальной информации страницы Музея современного искусства.

Выставка продлится до 31 августа.

Ранее мы рассказывали о подготовке Дерибасовской к масштабному театральному действу — пасхальной реконструкции.