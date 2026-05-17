Ключевые моменты:

Выставка «Окна старого города» открылась 15 мая в Одесском музее западного и восточного искусства

Главная серия работ создана на старых оконных рамах, найденных в разных районах Одессы

Часть рам художница собрала возле домов, поврежденных после российских атак

Экспозиция объединяет три серии работ и будет работать в течение месяца

Новую экспозицию художницы IraVish (Ирины Вишневской) Музей западного и восточного искусства представил в подземной галерее Ragtime — пространстве, которое давно стало площадкой для экспериментальных художественных проектов.

Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников посетил выставку, пообщался с организаторами и самой художницей. В работах использованы старые одесские оконные рамы, часть которых привезена из районов, пострадавших от российских обстрелов.

Художница собрала старые окна Одессы и превратила их в искусство

Ирина Вишневская обычно сочетает в своих работах смелые художественные эксперименты с «наивом», традиционную технику живописи с необычными поверхностями, современное и классическое. Зрителям известны её картины маслом на коврах и домотканых дорожках. Работы художницы органично вписались в эту часть музея — подземную галерею «Ragtime», ведь когда-то здесь существовал джаз-клуб.

В экспозиции представлены три серии работ. Главная из них — «Окна старого города», визуальный разговор о доме, потерях и жизни, которую война изменила навсегда. Это картины, вписанные в старые оконные рамы, которые художница собирала прямо на улицах Одессы. Каждая из них — отдельная история жизни, за которой мы словно наблюдаем сквозь раму. Часть рам найдена рядом с домами, пострадавшими от вражеских прилётов. Таким образом Ирина передаёт образ нашей прежней мирной, разрушенной жизни. На кирпичных стенах галереи кажется, будто это настоящие окна домов, что добавляет ещё больше эмоционального сопереживания сюжетам картин.

Вторая серия экспозиции — «Комната». Комната как аллегория жизни, в которой стены и вещи, окружающие нас, становятся не только нашей привязанностью к жизни, но и нашим заключением. Особенно когда мы не можем оставить их ни физически, ни психологически.

Третья часть экспозиции — «Автопортрет художника / Мы — то, что нас окружает». Название серии говорит само за себя. Кстати, одноимённая выставка художницы проходила в Одесском музее западного и восточного искусства в 2025 году.

Последние пять лет IraVish (Ирина Вишневская) живёт в США, является членом Объединения художников Северного Висконсина (WVA North), но не теряет связи с Одессой и Украиной, регулярно приезжая, чтобы радовать нас своими работами. Сейчас её картины участвуют в выставке «Я так вижу» в Национальном музее декоративного искусства Украины в Киеве. Выставку «Окна старого города» можно посетить в течение месяца.

