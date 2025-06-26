Ключевые моменты

Продление маршрута №10 до ул. Семена Палия через Ярмарочную площадь.

Проектирование стартует в 2025 году, запуск — ориентировочно в 2028 году.

Планируется покупка 36 троллейбусов с автономным ходом (до 250 км).

Стоимость проекта — более 1 млрд грн, финансирование — ЕБРР.

Предложение продлить 10-й троллейбусный маршрут до ул. Семена Палия было рассмотрено в рамках подготовки целевых программ на три года вперед, как требует законодательство. Об этом на своей странице в facebook сообщил председатель транспортной комиссии Одесского горсовета Петр Обухов.

Проект предусматривает прокладку контактной сети до Ярмарочной площади, после чего троллейбусы будут двигаться на аккумуляторах до конечной остановки. Это позволит уменьшить количество маршруток в городе и значительно улучшит транспортное сообщение и удобство для жителей района.

С 2025 года начнется проектирование, а реализация проекта запланирована до 2028 года. Для обслуживания маршрута планируется закупить 36 троллейбусов с автономным ходом до 250 км. Общая стоимость проекта — более 1 млрд гривен, финансирование будет осуществляться за счет кредитных средств ЕБРР (у Одессы уже есть позитивный опыт закупки трамваев и троллейбусов за кредитные европейские деньги).

По мнению некоторых членов комиссии, трамвай был бы более эффективным решением для этого участка, учитывая наличие готового полотна и большую пассажировместимость. Однако выбор пал на троллейбусы, поскольку их легче перераспределить на другие маршруты при необходимости.

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