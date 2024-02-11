Команда Сырского: в украинской армии будут новые командующие

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы украинского государства.

Так, Сухопутные войска ВСУ, вместо назначенного главкомом Александра Сырского, возглавил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Командующим десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) вместо генерал-майора Максима Миргородского стал бригадный генерал Игорь Скибюк. До этого назначения он был начальником штаба – заместителем командующего ДШВ, а в 2022 году командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригадой.

Силы территориальной обороны возглавил генерал-майор Игорь Плахута. Ранее этим родом войск командовал генерал-майор Анатолий Баргилевич.

В то же время Зеленский уволил с поста командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева и назначил на его место генерал-лейтенанта Юрия Содоля. С 2007 года он командовал 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой, в 2014-2015 годах участвовал в АТО, а затем был назначен первым замкомандующего ДШВ. В 2018 году возглавил морскую пехоту, а в 2020-м стал командующим оперативно-тактической группировки «Восток». В 2022 году был удостоен звания Герой Украины.

Напомним, 8 февраля Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

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Фото с сайта президента Украины