Ключевые моменты:
- Единовременная помощь составит 6500 гривен на ребенка с инвалидностью подгруппы А.
- Выплаты предусмотрены для семей в 9 прифронтовых областях, включая Одесскую.
- Деньги начислят автоматически на банковские счета после проверки данных.
Выплаты семьям с детьми с инвалидностью
8 апреля в Министерстве социальной политики, семьи и единства сообщили о введении единовременной выплаты для украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Речь идет о помощи в размере 6500 гривен для детей с инвалидностью подгруппы А. Средства получат семьи, проживающие в девяти прифронтовых областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской.
Решение о выделении средств принял Кабинет Министров Украины — деньги направят со специального счета для помощи гражданскому населению в условиях военного положения.
Списки получателей формируются автоматически на основе данных Единой информационной системы социальной сферы. После проверки информации Пенсионный фонд Украины уведомляет семьи о праве на получение помощи. Ожидается, что поддержку получат около 9 тысяч детей.
Как начисляют деньги
Сообщение приходит через приложение «Дія», если оно установлено. В противном случае граждан информируют по телефону или в электронном формате с разъяснением, как обратиться в сервисные центры.
Деньги перечисляют одному из законных представителей ребенка на тот банковский счет, куда уже поступают социальные выплаты. Помощь предоставляется в безналичной форме, и семья может использовать средства на любые потребности ребенка.
Важно, что выплату получат только те семьи, которые не получали аналогичную помощь в отопительном сезоне 2025/2026 в рамках программы «Зимняя поддержка».