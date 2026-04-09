Ключевые моменты:

Единовременная помощь составит 6500 гривен на ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Выплаты предусмотрены для семей в 9 прифронтовых областях, включая Одесскую.

Деньги начислят автоматически на банковские счета после проверки данных.

Выплаты семьям с детьми с инвалидностью

8 апреля в Министерстве социальной политики, семьи и единства сообщили о введении единовременной выплаты для украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Речь идет о помощи в размере 6500 гривен для детей с инвалидностью подгруппы А. Средства получат семьи, проживающие в девяти прифронтовых областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской.

Решение о выделении средств принял Кабинет Министров Украины — деньги направят со специального счета для помощи гражданскому населению в условиях военного положения.

Списки получателей формируются автоматически на основе данных Единой информационной системы социальной сферы. После проверки информации Пенсионный фонд Украины уведомляет семьи о праве на получение помощи. Ожидается, что поддержку получат около 9 тысяч детей.

Как начисляют деньги

Сообщение приходит через приложение «Дія», если оно установлено. В противном случае граждан информируют по телефону или в электронном формате с разъяснением, как обратиться в сервисные центры.

Деньги перечисляют одному из законных представителей ребенка на тот банковский счет, куда уже поступают социальные выплаты. Помощь предоставляется в безналичной форме, и семья может использовать средства на любые потребности ребенка.

Важно, что выплату получат только те семьи, которые не получали аналогичную помощь в отопительном сезоне 2025/2026 в рамках программы «Зимняя поддержка».