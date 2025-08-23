одеські борці за незалежність

Ключевые моменты:

  • На Приморском бульваре в Одессе, рядом с Дюком, до 24 августа действует выставка под открытым небом.

  • Экспозиция из 13 кубов рассказывает о борьбе украинцев за независимость с начала ХХ века и до наших дней.

  • Представлены одесситы: борцы за государственность, жертвы советского террора, диссиденты, Герои Небесной Сотни и защитники Украины сегодня.

  • Особое внимание уделено тем, чьими именами названы улицы Одессы.

Такая долгая история…

Экспозиция наглядно демонстрирует историю борьбы за независимость Украины, рассказывая о нескольких поколениях украинцев: от борцов за государственность начала XX века, жертв советского террора, правозащитников и диссидентов до Героев Небесной Сотни и воинов, которые сегодня защищают Украину.

одеські борці за незалежність
одеські борці за незалежність
одеські борці за незалежність
одеські борці за незалежність
одеські борці за незалежність
одеські борці за незалежність

Особое внимание уделено тем, чьи имена присвоены улицам Одессы согласно распоряжению главы Одесской областной государственной военной администрации Олега Киперa от 26 июля 2024 года №694/А-2024. Организатором выставки выступила общественная организация «История. Культура. Демократия ― HCD».

Слово организатора

Артем Карташов
Артем Карташов

Корреспонденту «Одесского жизни» рассказал глава общественной организации «История, культура, демократия ― HCD» Артем Карташов:

— В целом, это выставка ко Дню независимости. Она посвящена одесситам, которые в 1920-х и в современное время боролись за украинскую независимость. Не только болезненное настоящее, но и история отражена на этой выставке. Это периоды украинской национальной революции 1917–1921 годов, советской оккупации, массового советского террора. Это и период после Второй мировой войны ― движения сопротивления коммунистическому режиму. Это организация украинских националистов и диссиденты. Это также период с 1991 по 2014 год. Экспозиция дань нашим одесситам, которые стояли на защите украинской культуры и идентичности. И, конечно, в экспозиции представлен уже современный период времен АТО и до современной войны.

одеські борці за незалежність
одеські борці за незалежність
одеські борці за незалежність
одеські борці за незалежність
одеські борці за незалежність
одеські борці за незалежність

Эта выставка — не только напоминание о героическом прошлом, но и дань уважения тем, кто сегодня защищает Украину. Приглашаем всех посетить экспозицию до 24 августа и почувствовать связь поколений…

Фото автора

