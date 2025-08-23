Ключевые моменты:

На Приморском бульваре в Одессе, рядом с Дюком, до 24 августа действует выставка под открытым небом.

Экспозиция из 13 кубов рассказывает о борьбе украинцев за независимость с начала ХХ века и до наших дней.

Представлены одесситы: борцы за государственность, жертвы советского террора, диссиденты, Герои Небесной Сотни и защитники Украины сегодня.

Особое внимание уделено тем, чьими именами названы улицы Одессы.

Такая долгая история…

Экспозиция наглядно демонстрирует историю борьбы за независимость Украины, рассказывая о нескольких поколениях украинцев: от борцов за государственность начала XX века, жертв советского террора, правозащитников и диссидентов до Героев Небесной Сотни и воинов, которые сегодня защищают Украину.

Особое внимание уделено тем, чьи имена присвоены улицам Одессы согласно распоряжению главы Одесской областной государственной военной администрации Олега Киперa от 26 июля 2024 года №694/А-2024. Организатором выставки выступила общественная организация «История. Культура. Демократия ― HCD».

Слово организатора

Корреспонденту «Одесского жизни» рассказал глава общественной организации «История, культура, демократия ― HCD» Артем Карташов:

— В целом, это выставка ко Дню независимости. Она посвящена одесситам, которые в 1920-х и в современное время боролись за украинскую независимость. Не только болезненное настоящее, но и история отражена на этой выставке. Это периоды украинской национальной революции 1917–1921 годов, советской оккупации, массового советского террора. Это и период после Второй мировой войны ― движения сопротивления коммунистическому режиму. Это организация украинских националистов и диссиденты. Это также период с 1991 по 2014 год. Экспозиция дань нашим одесситам, которые стояли на защите украинской культуры и идентичности. И, конечно, в экспозиции представлен уже современный период времен АТО и до современной войны.

Эта выставка — не только напоминание о героическом прошлом, но и дань уважения тем, кто сегодня защищает Украину. Приглашаем всех посетить экспозицию до 24 августа и почувствовать связь поколений…

