Одесский зоопарк приглашает посмотреть на самых маленьких в мире обезьянок

В Одесском зоопарке появилась новая экспозиция с самыми маленькими обезьянами в мире — мармозетками.

В зоопарке отметили, что трехлетние Маня и Болик очень любят наблюдать и разглядывать посетителей.

Игрунка карликовая (Cebuella pygmaea) — небольшой вид обезьян Нового света родом из тропических лесов Амазонки в Южной Америке. Обезьянка вырастает от 11 до 16 см в длину и весит от 85 до 120 г. Длина хвоста может быть 19-20 см.

К семейству игрунковых принадлежит 21 вид обезьян, среди них — игрунка обыкновенная, мармозетка серебристая, игрунка белоплечая и сагуина императорская. Питаются насекомыми, фруктами, почками, цветами, яйцами мелких птиц.

Читайте также: Одесские зоопарки: во сколько обойдется посмотреть на экзотических животных

Экспозиция мармозеток расположена напротив вольера слонихи Венди, о которой «Одесская жизнь» рассказывала в статье: Самая большая одесситка: один день из жизни слонихи Венди