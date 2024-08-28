Новости Одессы и Одесской области

Одесский зоопарк приглашает посмотреть на самых маленьких в мире обезьянок

Одесский зоопарк приглашает посмотреть на самых маленьких в мире обезьянок

Одесский зоопарк приглашает посетителей посмотреть на новых обитателей — карликовых обезьянок Маню и Болика.

В Одесском зоопарке появилась новая экспозиция с самыми маленькими обезьянами в мире — мармозетками.

В зоопарке отметили, что трехлетние Маня и Болик очень любят наблюдать и разглядывать посетителей.

мармозетки

Игрунка карликовая (Cebuella pygmaea) — небольшой вид обезьян Нового света родом из тропических лесов Амазонки в Южной Америке. Обезьянка вырастает от 11 до 16 см в длину и весит от 85 до 120 г. Длина хвоста может быть 19-20 см.

К семейству игрунковых принадлежит 21 вид обезьян, среди них — игрунка обыкновенная, мармозетка серебристая, игрунка белоплечая и сагуина императорская. Питаются насекомыми, фруктами, почками, цветами, яйцами мелких птиц.

Читайте также: Одесские зоопарки: во сколько обойдется посмотреть на экзотических животных

Экспозиция мармозеток расположена напротив вольера слонихи Венди, о которой «Одесская жизнь» рассказывала в статье: Самая большая одесситка: один день из жизни слонихи Венди

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua