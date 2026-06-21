И сегодня мы снова в гостях у наших старых знакомых одесситок – Лары и ее неунывающей свекрови. Как известно, в Одессе любой простой вопрос может обернуться настоящим мастер-классом по жизни. Давайте-ка узнаем, чему учит сегодня мудрая одесская мама свою непутёвую, но любимую невестку.

– Мама, а с чем лучше делать салат, с маслом или со сметаной?

– Во-первых это смотря какая сметана. У тИбя какая?

– Ну какая, какая… Обычная, с магазина.

– Оооо, нет. Тогда лучше с маслом. У тИбя масло какое?

– Ну какое, какое… Обычное, с магазина.

– Таааак. А салат у тИбя с чего?

– Ну помидора, огурчик.

– А помидора и огурчик с откудова?

– Ну откудова, откудова… С магазина.

– Лара! Ё-моё… Кто тИбя надоумил покупать такую овощь в магазине? Для кого построили Привоз? Для кого? Для туристов ? Или для экскурсий?

– Ну мама, вот вы всегда так. Вам тока позвони.

– Я тИбя учу жизни. Ты ж мать моих будущих внуков.

– Ну мама… Так с кем салат лучше?

– Такой салат как у тебя лучше… С уксусом.

– Я больше не буду…

– Лара, слухай сюдой. Если у тИбя неудачная овощь, то нужна домашняя сметана. Идёшь на базар и в молочном ряду покупаешь пол-литровую баночку сметаны. Её тИбе хватит на три салата и ещё останется. Овощи берёшь в таком количестве: два кило помидор, два кило огурцов. Зелень: петрушка, укроп, салат, зелёный лук. И! Пол-литровую бутылочку подсолнечного масла жареная сЭмочка. Итак, шо мы имеем. Три дня салат со сметаной, три дня с маслом. Сметаны много не лОжь. Сметана нужна в воскресенье на блины или оладьи. А ещё нужна на три борща и на вареники с картошкой.

– Блины? Вареники? Я не планировала.

– Я планировала. На воскресенье.

– Вы приготовите и прийдёте в гости?

– Щас! Разбежалась, тока шнурки поглажу. Приготовишь ты, а я прийду в гости.

– А три борща – это что?

– Здрасте! А чем ты мужа кормишь всю неделю?

– Ну… у мИня супчик.

– Шо одна касрУля супчика на всю неделю? И он это ест?

– А шо ему делать.

– Ну и правильно. Шо его баловать… Борщами с домашней сметаной… када он магазинные огурцы лопает с удовольствием. Так, ну вы в своей семье сами разберётесь… кто кому дохтур, а мать твоя, я то есть, прийдёт в воскресенье на блины, на вареники и на борщ. Сделаю сыночке праздник.

Ранее мы рассказывали, как опасно доверять запись рецепта знаменитых «синеньких» женщине, которая только что пригубила за здоровье именинницы, и почему дроби в Одессе нужно уважать.

– Мама, ну ваш борщ гораздо вкуснее, чем мой.

– Не подлизывайся.

– И потом мамин борщ для сыночки и для любимой невестки! Я у вас любимая невестка?

– И неповторимая.

– Блины и вареники с меня.

– Ладно, тогда сметана моя.

Марина ГАРНИК

Ну шо тут скажешь? Мама плохого не посоветует! Желаем вам шикарного воскресенья, полных сумок с Привоза и чтобы ваши огурчики всегда были самыми грунтовыми, а сметанка – самой домашней. Проведите этот день с удовольствием и не делайте себе голову!