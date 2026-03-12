И пока в высоких кабинетах обсуждают пакеты помощи и геополитические стратегии, украинские соцсети уже давно «переиграли и уничтожили» всех фигурантов мировых новостей в мемах. В нашей сегодняшней подборке – новый взгляд на отношения Трампа и Зеленского, уникальный опыт борьбы с «шахедами» и немного «Крестного отца» с национальным колоритом.

Все это время у нас были «карты», которые Трамп не замечал…

Наши "карты", юмор

И у кого теперь нет карт?..

Зеленский и Трамп, мем

Даже не говоришь спасибо…

Мем про благодарность США

Мем про Крестного отца

Ранее в Одессе меняли конфеты на стихи Тараса Шевченко

Не, ну а что?

Как сбивать шахеды

Тяжелый случай:

Стабильности нет... мем

