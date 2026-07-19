Ключевые моменты:
- В Одессе четвертый день подряд проходит акция в поддержку Михаила Федорова.
- По данным «Суспільного», на акцию пришли около тысячи человек.
- Участники требовали вернуть Федорова на пост министра обороны.
Что происходило на акции
Как сообщает «Суспільне», участники собрались на улице Дерибасовской. По оценке корреспондента издания, в митинге приняли участие около тысячи человек.
Во время акции собравшиеся скандировали:
- «Федорова – в Минобороны»;
- «Сырского – в отставку»;
- «У войны нет каникул»;
- «Военные не одноразовые»;
- «Изменимся или погибнем»;
- «Совок – прочь»;
- «Позор».
Акция стала уже четвертой подряд, прошедшей в Одессе после объявления об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.
Напомним, после отставки министра обороны Михаила Федорова, о которой президент Владимир Зеленский объявил 15 июля, в разных городах Украины, в том числе и в Одессе, начались акции протеста. Их участники требуют пересмотреть кадровое решение и вернуть Федорова на должность главы оборонного ведомства.
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