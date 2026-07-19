Ключевые моменты:

  • В Одессе четвертый день подряд проходит акция в поддержку Михаила Федорова.
  • По данным «Суспільного», на акцию пришли около тысячи человек.
  • Участники требовали вернуть Федорова на пост министра обороны.

Что происходило на акции

Как сообщает «Суспільне», участники собрались на улице Дерибасовской. По оценке корреспондента издания, в митинге приняли участие около тысячи человек.

В центре Одессы вечером 19 июля четвертый день подряд прошла акция в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова

Во время акции собравшиеся скандировали:

  • «Федорова – в Минобороны»;
  • «Сырского – в отставку»;
  • «У войны нет каникул»;
  • «Военные не одноразовые»;
  • «Изменимся или погибнем»;
  • «Совок – прочь»;
  • «Позор».

Акция стала уже четвертой подряд, прошедшей в Одессе после объявления об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

В Одессе снова прошла акция против отставки Михаила Федорова

Напомним, после отставки министра обороны Михаила Федорова, о которой президент Владимир Зеленский объявил 15 июля, в разных городах Украины, в том числе и в Одессе, начались акции протеста. Их участники требуют пересмотреть кадровое решение и вернуть Федорова на должность главы оборонного ведомства.

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