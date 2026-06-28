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Центральную площадь Рени украшают розы, подаренные болгарской Провадией.

Партнерские отношения между городами продолжаются уже более десяти лет.

Болгарская громада Рени активно поддерживает культурные традиции и международные связи.

В фоторепортаже — розы, городские пейзажи и праздники болгарской культуры.

Этим летом в самом сердце Рени особенно привлекают внимание пышно цветущие розы на центральной площади. Но это не просто городская клумба. У этих цветов своя история: их подарила городу болгарская Провадия — город-побратим Рени. Наша журналистка Антонина Бондаренко узнала, как появился этот подарок и почему дружба двух городов продолжается уже более десяти лет.

Площадь в Рени украшают розы из Провадии

Ренийская громада активно развивает дипломатические и культурные отношения с Болгарией на муниципальном уровне. Десять лет назад было принято решение об установлении партнерских и побратимских связей между городами Рени и Провадия (Варненская область). Соглашение предусматривает тесное сотрудничество в сферах культуры, науки, образования, спорта и местного самоуправления.

— Что интересно: центральную площадь Рени украшают прекрасные розы, подаренные нашими друзьями из города-побратима Провадия, — рассказывает Нина Иванова, активистка ОО «Ренийское районное болгарское национально-культурологическое общество «Отечество».

Главным центром болгарской культуры в Ренийской громаде является Областной центр национальных культур в Рени. В украинском городе на Дунае ежегодно отмечают День славянской письменности, болгарского просвещения и культуры (24 мая), а также проводят яркий Международный фестиваль болгарской культуры «Българи да си останем» («Болгарами останемся»).

Также здесь отмечают самые любимые национальные праздники — «Баба Марта», «Коледуване» и «Лазаруване».

Ежегодно делегации из Рени посещают культурные форумы Болгарии, где удивляют жителей исторической родины сохранением «старого языка» и аутентичных обрядов.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области открыли новые болгарские школы.

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