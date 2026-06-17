Картинка кукла недовольное лицо

А чтобы этот экватор прошел еще легче, мы собрали для вас подборку свежих картинок из соцсетей, в которых каждый узнает себя. Тут вам и суровые реалии летних покупок, и тонкости взрослой жизни, и даже неожиданные драмы в общественном транспорте. В общем, устраивайтесь поудобнее, делайте глоток кофе и давайте улыбаться вместе!

Когда уровень «Взрослая жизнь» официально разблокирован:

Собака в окне цитаты про взрослую жизнь

Подержим кулачки, чтобы примета сбылась?..

Хорошая примета, скрин из соцсетей

А как вам такие летние игры?

Ценник к мороженому квест в супермаркете

Читайте также: Львовское мороженое в Аркадии и одесские конкуренты: сравниваем вкусы и цены

Когда маршрутка – зона повышенного риска для личной жизни:

Курьезная ситуация в маршрутке

Тортик нагло смотрел на меня целых шесть минут и буквально умолял прекратить его страдания. Я просто проявил сострадание!

Кот в коробке, торт на столе, юмор про еду

Худшее оскорбление для ленивого человека XXI века:

Код из смс, технологии, юмор

А напоследок таки напомним: безвыходных ситуаций не бывает!

Самое лучшее предсказание из Сильпо

Также напомним, что в Украине начала резко дешеветь черешня.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме