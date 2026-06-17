А чтобы этот экватор прошел еще легче, мы собрали для вас подборку свежих картинок из соцсетей, в которых каждый узнает себя. Тут вам и суровые реалии летних покупок, и тонкости взрослой жизни, и даже неожиданные драмы в общественном транспорте. В общем, устраивайтесь поудобнее, делайте глоток кофе и давайте улыбаться вместе!
Когда уровень «Взрослая жизнь» официально разблокирован:
Подержим кулачки, чтобы примета сбылась?..
А как вам такие летние игры?
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Когда маршрутка – зона повышенного риска для личной жизни:
Тортик нагло смотрел на меня целых шесть минут и буквально умолял прекратить его страдания. Я просто проявил сострадание!
Худшее оскорбление для ленивого человека XXI века:
А напоследок таки напомним: безвыходных ситуаций не бывает!
Также напомним, что в Украине начала резко дешеветь черешня.