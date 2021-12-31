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Скумбрия по 8 гривен: как оговорка первой леди вдохновила сетевых остряков (видео, фото)

Скумбрия по 8 гривен: как оговорка первой леди вдохновила сетевых остряков (видео, фото)

В канун Нового года так не хочется думать о плохом – всяких там жизненных неурядицах или высоких ценах на продукты… А тут еще супруга нашего президента Елена Зеленская давеча порадовала народ, заявив, что вкусная и полезная рыба скумбрия стоит-то всего 8 гривен за кило. И хоть впоследствии первая леди объяснила, что оговорилась, но слово, как известно, не воробей! И сетевые шутники и тут не остались в стороне.

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О том, что замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество полезных блюд, якобы «стоит где-то 8 гривен за килограмм» Елена Зеленская сообщила накануне в прямом эфире телеканала «1+1», рассказывая украинцам о правильном и здоровом питании.

Через некоторое время первая леди призналась на своей странице в Instagram, что оговорилась, а на самом деле мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов.

Скумбрия по 8 грн, опровержение Зеленской

Но интернет уже заполонили мемы и «фотожабы». «Одесская жизнь» собрала некоторые из них:

Скумбрия по 8 грн-2

Скумбрия по 8 грн-3

Скумбрия по 8 грн-4

Скумбрия по 8 грн-5

Скумбрия по 8 грн-6

Скумбрия по 8 грн-7

Скумбрия по 8 грн-8

Скумбрия по 8 грн-9

Скумбрия по 8 грн-10

Скумбрия по 8 грн-11

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А вот с тем, что скумбрия – действительно очень полезный продукт, действительно не поспоришь. Ранее «Одесская жизнь» публиковала рецепт вкусного рыбного супа на молоке, особо актуального в зимнее время. Для его приготовления как раз можно использовать свежемороженную либо копченую скумбрию.

Также мы рассказывали о предновогодних ценах на одесском Привозе. Кстати, скумбрию там продают по 120 гривен за килограмм.

Фото из соцсетей и с сайта durdom.in.ua, видео: Система.Инфо

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Редакция ПРОФИЛЬ

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