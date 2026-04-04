Ключевые моменты:

С 19 мая исполняющим обязанности директора ОПЗ станет Константин Шабуняев.

Действующему руководителю Юрию Ковальскому предложено прекратить полномочия 18 мая.

Назначение и увольнение будут обсуждены на дистанционном внеочередном собрании акционеров с 24 апреля по 5 мая.

Назначение нового директора Одесского припортового завода

Фонд госимущества Украины инициировал назначение с 19 мая Константина Шабуняева исполняющим обязанности председателя правления — директора АО «Одесский припортовый завод». Решение будет принято на дистанционном внеочередном собрании акционеров, которое проходит с 24 апреля по 5 мая.

18 мая планируется прекратить полномочия действующего директора Юрия Ковальского, который занимал должность с мая 2022 года и чьё соглашение с предприятием действует до августа 2024 года.

Что известно о Константине Шабуняеве

Константин Шабуняев с декабря 2022 года является членом правления по персоналу и социальным вопросам ОПЗ. Он окончил Межрегиональную академию управления в 2001 году (специальность «правоведение») и Национальную академию прокуратуры Украины в 2010 году (магистр права). С октября 2015 по сентябрь 2020 года Шабуняев работал заместителем прокурора Херсонской области, затем начальником отдела прокуратуры и с июля 2022 года — прокурором отдела Херсонской областной прокуратуры.

Напомним, что Фонд госимущества в ноябре 2025 года снова пытался приватизировать ОПЗ, которому принадлежит 99,5667% акций, за 4,488 млрд грн, однако заявок на покупку не поступило. Кабинет Министров планирует повторно выставить завод на приватизацию до конца 2026 года с возможным снижением стартовой цены, чтобы привлечь инвесторов.