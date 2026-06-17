Ключевые моменты:

Частичное увольнение военных может начаться в конце осени 2026 года.

В него могут попасть военнослужащие из Одессы и области, которые служат с 2022 года или ранее.

Основными критериями отбора являются общая продолжительность службы с 2014 года и количество боевых дней.

Массового увольнения не будет – процесс будет проходить постепенно с учетом ситуации на фронте.

Генштаб будет координировать увольнение и запустит онлайн-калькулятор для расчета ориентировочной даты демобилизации.

После увольнения военные получат не менее 6 месяцев отсрочки от повторного призыва, а боевые дни будут увеличивать этот срок.

Кто имеет право получить увольнение

Находящиеся на службе с 2022 года или ранее военнослужащие из Одессы и Одесской области могут попасть к первой волне частичного увольнения уже в конце осени 2026 года.

По словам Министра обороны Михаила Федорова, механизм увольнения будет основываться на двух основных критериях: общей продолжительности военной службы, начиная с 2014 года, а также количества дней непосредственного участия в боевых действиях.

Министр подчеркнул, что одновременно уволить всех военных, воюющих с 2022 года, невозможно, ведь именно они сегодня составляют основу украинской армии. Тем не менее, государство стремится создать механизм, который даст им перспективу возвращения к гражданской жизни.

В общем, процесс увольнения будет координироваться Генеральным штабом ВСУ. Для военнослужащих планируют запустить специальный онлайн-калькулятор, который позволит каждому определить ориентировочный месяц своего увольнения в зависимости от стажа службы и количества боевых дней.

Добавим, что очередность увольнения будет определяться с учетом ситуации на фронте и мобилизационных потребностей. Также для тех, кто будет уволен, предусматривают шестимесячную отсрочку от повторного призыва, а каждый день участия в боевых действиях будет дополнительно увеличивать этот срок еще на один день.

Отдельно Федоров объяснил, что даже если военнослужащий подпишет новый контракт на 24 месяца, но попадет под действие предстоящего указа президента об увольнении, именно указ будет иметь приоритет. Соответственно, военный сможет оставить службу независимо от подписанного контракта.

Напомним, с 15 июня в Украине заработали новые военные контракты с фиксированными сроками службы от 6 до 24 месяцев. Одесситы и жители области могут заключать пехотно-штурмовые, боевые или базовые контракты для службы в силах обороны.