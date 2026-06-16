Ключевые моменты:

С 15 июня в Украине заработали новые военные контракты с фиксированными сроками службы от 6 до 24 месяцев.

Одесситы и жители области могут заключать пехотно-штурмовые, боевые или базовые контракты для службы в силах обороны.

По завершении контракта гарантируется увольнение со службы и не менее шестимесячной отсрочки от мобилизации.

Введены новые боевые выплаты.

Сколько служить и сколько будут платить

В Украине введена новая модель контрактной военной службы с четко определенными сроками. С 15 июня украинцы, включая жителей Одессы и Одесской области, могут заключать пехотно-штурмовые, боевые или базовые контракты для прохождения службы в Вооруженных силах Украины и других составляющих Сил обороны.

Соответствующее постановление Кабинета Министров №768 от 12 июня было обнародовано на правительственном портале. Экспериментальный проект рассчитан на два года и будет действовать до июня 2028 года.

Следовательно, новые правила позволяют заключать контракты на срок от шести до 24 месяцев.

Для боевых должностей установлены следующие сроки:

для военнослужащих, уже проходящих службу, — 10 месяцев;

для граждан из запаса — 14 месяцев;

для резервистов с боевым опытом – от шести месяцев.

Для других должностей предусмотрен контракт продолжительностью 24 месяца. По истечении срока контракта военнослужащим гарантируют увольнение со службы.

Новой моделью также предусмотрена гарантированная отсрочка от мобилизации по меньшей мере на шесть месяцев после завершения контракта.

Кроме того, ее продолжительность может расти в зависимости от участия в боевых действиях. За каждые 30 дней выполнения боевых задач военные будут получать дополнительные месяцы отсрочки, а также учитываться общий срок службы во время военного положения и до его введения.

Постановление также предусматривает обновленную систему денежного довольствия.

В частности:

20 тысяч гривен будут выплачивать за сутки ведения штурмовых действий в глубине обороны своих войск;

40 тысяч гривен — за сутки штурмовых действий в глубине обороны противника.

Боевые выплаты будут начисляться пропорционально времени выполнения задач. Для первого эшелона обороны или наступления предусмотрено до 100 тысяч гривен, для взводного опорного пункта – 170 тысяч гривен, для ротного опорного пункта – 70 тысяч гривен, а для пунктов управления – 50 тысяч гривен.

Также установлено вознаграждение в 100 тысяч гривен за пленение военнослужащего противника и 15 тысяч гривен за уничтожение живой силы врага.

Военнослужащие, обеспечивающие жизнедеятельность воинских частей, даже без участия в боевых действиях будут получать не менее 30 тысяч гривен ежемесячно.

Отдельные доплаты введены и для инструкторов воинских частей – от 15 до 30 тысяч гривен в месяц в зависимости от объема работы.

Напомним, в Одессе фиксируют случаи буллинга детей работников ТЦК из-за профессии их родителей. Школьникам якобы цепляли оскорбительные таблички с надписями по поводу ТЦК. Работники выражают обеспокоенность по поводу безопасности своих семей.