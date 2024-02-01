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Одесские верующие утверждают, что на Втором христиансоком кладбище замироточил крест

Одесские верующие утверждают, что на Втором христиансоком кладбище замироточил крест

На Втором христианском кладбище в Одессе на кресте блаженного старца Иоанна Петровича Жуковского заметили стекающие капли жидкости. Верующие, которые посещают могилу старца, уверяют что это чудо, которое несет хороший знак.

Корреспонденты «Одесской жизни» побывали на кладбище и узнали, что происходит.

Крест блаженного старца Иоанна Петровича Жуковского находится возле церкви слева от центрального входа.

Одна из верующих одесситок рассказала, что часто ходит на могилу старца и то, что крест замироточил — настоящее чудо.

«Это говорит о том, что Иоанн Петрович молится за нас и укрепляет нашу веру. Одесситы должны задуматься, начать молиться и каяться», — говорит женщина.

На этом же кладбище мироточит еще один крест на могиле, где покоится схимонах Иоанн (в миру Иван Абрамович Тарасов). От креста раздается характерное благоухание, говорят посетители.

Верующие одесситы собирают капли жидкости, чтобы принести домой и помазать своих близких.  «Одесская жизнь» тоже не осталась в стороне, небольшое количество жидкости, принесенное в редакцию, источает резкий запас церковного ладана — все помещение уже пропахло.

Конечно, этому явлению можно дать научное объяснение. Возможно, появление влаги связано с конденсатом, который образовался в результате резкого перепада температуры: ночью и утром морозно, но потом появляется яркое солнце. Температура не слишком высокая, поэтому влага высыхает медленно, задерживаясь в каменных желобках.

Но утверждать ничего не будем и хотим спросить мнение наших читателей об этом явлении.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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