Двойное гражданство в Украине: что изменится в жизни простых украинцев с принятием закона

Две причины принять двойное гражданство

Множественное гражданство — это признание человека гражданином двух или более государств в соответствии с их законодательством. При этом такие государства заключают между собой соглашение, в котором взаимно признают статус гражданина с двумя паспортами, его права и обязанности.

Главной причиной первого шага навстречу к множественному гражданству эксперты называют проблему возвращения украинских беженцев. Социологи полагают, что около трети из них не вернутся в Украину после войны, а постараются получить гражданство стран — членов Евросоюза. Отметим, что, только по официальным данным, за границей сейчас находятся 4,3 миллиона украинцев. Новый закон помог бы не потерять с ними связь окончательно.

Вторая цель законопроекта — побуждение представителей украинской диаспоры в США, Канаде и Европе к восстановлению исторических корней. Это помогло бы с восстановлением страны после войны и улучшило бы демографическую статистику.

Отметим, что процедура получения украинского гражданства предельно упрощена. Нужно представить заявление и декларацию о признании себя гражданином Украины и в течение трех лет сдать экзамены на знание языка, основ Конституции и истории Украины.

Для украинцев: преимущества и недостатки двойного гражданства

В нынешнем виде законопроект предусматривает, что человек с каким-либо гражданством, кроме украинского, будет признаваться только паспорт гражданина Украины. То есть даже в случае двойного гражданства человек может подпасть под мобилизацию, а во время войны — лишиться права выехать из страны. Это касается как иностранцев, получивших украинский паспорт, так и украинцев, получивших гражданство другой страны.

Человека с двойным гражданством могут обязать платить налоги обеим «родинам». Такая норма, например, существует в США. Кроме того, множественное гражданство может закрыть путь в политическую карьеру. Так, в некоторых государствах обладатели двух паспортов не имеют права занимать государственные должности.

К бонусам двойного гражданства можно отнести возможность свободно пересекать границы, вести международный бизнес. Для молодежи это открывает перспективы в сфере образования и поиска работы. А трудовые мигранты получают право голосовать и участвовать в политической жизни государства.

Для Украины: опасения и риски от двойного гражданства

С 1 января 2024 года в Украине стартовал второй этап рынка земли. В связи с этим уже высказываются опасения, что множественное гражданство повысит риск перепродажи земли иностранным олигархам. Впрочем, пока такая возможность не предусмотрена: купить землю в Украине представители диаспоры смогут только при условии, что приедут в страну и будут землю обрабатывать. А продавать и перепродавать землю иностранцам законом запрещено.

У введения множественного гражданства есть еще одна, более осязаемая угроза — прямое влияние других стран на внутреннюю политику Украины под предлогом «защиты» своих граждан. В первую очередь, такие опасения возникают в отношении Венгрии и ее интересов в Закарпатской области.