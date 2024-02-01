Одеські віряни стверджують, що на Другому християнському кладовищі замироточив хрест

Кореспонденти “Одесской жизни” побували на цвинтарі та дізналися, що відбувається.

Хрест блаженного старця Іоанна Петровича Жуковського розташований біля церкви зліва від центрального входу.

Одна з віруючих одеситок розповіла, що часто ходить на могилу старця і те, що хрест замироточив – справжнє диво.

“Це говорить про те, що Іоанн Петрович молиться за нас і зміцнює нашу віру. Одесити мають замислитися, почати молитися і каятися”, – каже жінка.

На цьому ж кладовищі мироточить ще один хрест на могилі, де спочиває схимонах Іоанн (у миру Іван Абрамович Тарасов). Від хреста лунають характерні пахощі, кажуть відвідувачі.

Віруючі одесити збирають краплі рідини, щоб принести додому і помазати своїх близьких. “Одесская жизнь” теж не залишилася осторонь, невелика кількість рідини, принесена до редакції, випромінює різкий запас церковного ладану – все приміщення вже пропахло.

Звісно, цьому явищу можна дати наукове пояснення. Можливо, поява вологи пов’язана з конденсатом, який утворився внаслідок різкого перепаду температури: вночі та вранці морозно, але потім з’являється яскраве сонце. Температура не надто висока, тому волога висихає повільно, затримуючись у кам’яних жолобках.

Але стверджувати нічого не будемо і хочемо запитати думку наших читачів про це явище.