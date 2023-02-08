Места скорби Одессы: историки и краеведы представили необычный проект

Места скорби Одессы… здесь – кладбище, здесь когда-то оно было, а здесь (вы и представить себе не могли!) – было неизвестное захоронение. Теперь все это собрано воедино как наша общая история, некоторые факты которой мы не то что не знали, а даже и не предполагали. Проект «Места скорби Одессы» – это более чем познавательный сайт, который представлен в нашем городе.

«Память города, его земли и людей»

Одесский историк, краевед, создатель экскурсионного агентства «Тудой-Сюдой», глава ОО «Общество и историческое наследие» Александр Бабич рассказывает о проекте:

«Мы трудились почти два года. Мы сделали наш сайт с учетом мест скорби Одессы: кладбищ, некрополей, единичных захоронений. Сайт мы будем продолжать наполнять, чтобы паспортизировать все подобные объекты города, сохранить память о них, сохранить их от застройки».

Александр предлагает одесситам присоединиться к проекту («Если у вас есть что добавить или подсказать нам, мы готовы слушать и дополнять нашу карту»), над которым вместе с ним трудились авторы-исследователи Андрей Крантов, Александр Сурилов, Руслан Шеремета, Дмитрий Жданов, Анна Куприй.

Авторы проекта рассказывают, что он создан, прежде всего, как память:

«Память города, его земли и людей. Память о тех, кто жил на этой земле, возводил дома, купался в море, сочинял песни, рожал детей, зарабатывал деньги, ездил на трамвае, ходил по Бульвару, писал книги, воевал, погибал… Он обо всех, кто когда-то здесь был, а затем лег в эту землю…»

Проект создан как попытка собрать всю имеющуюся на сегодняшний день информацию обо всех без исключения городских кладбищах – уцелевших и уничтоженных, групповых и одиночных могилах, местах массовых казней и единичных захоронений. Это возможность обозначить эти места, защитить их от забвения и осквернения, способ сохранить историю Одессы.

«Мы не будем делить мертвых на наших и не наших. И тем, кто когда-то пришел сюда с миром, и тем, кого приводили сюда многочисленные войны, мы воздадим должное, поскольку после смерти их приняла наша земля…»

Перенесите могилы с Лидерсовского бульвара!

За каждой страничкой проекта – какая-то история, порой поразительная. Ну вот, представьте: знали ли вы, что в районе Лидерсовского бульвара Одессы находилось два захоронения: генерал-майора Иосифа Яковлевича Лебедя и действительного статского советника Георгия Гавриловича Допельмейера?

Эта история – тоже из представленного проекта (в разделе «Единичные несохранившиеся захоронения»).

Так вот, узнаем: Иосиф Лебедь умер от холеры, Георгий Допельмейер покончил с собой. Оба эти события произошли в 1849 году. И обоих похоронили в районе Лидерсовского бульвара.

Одесским краеведом Татьяной Донцовой в ДАОО было найдено дело «Дачевладельцы района Ланжерон. Ходатайство о переносе могил и памятников Лебедя и Допельмейера Жоржа».

В своей статье Т.Донцова опубликовала текст эпитафий из двух надгробий. Первая: «Командир 1-й бригады 5-й легкой Кавалерийской дивизии Генерал-Майор, Кавалер Иосиф Яковлевич Лебедь. Умер в 1849 году, 19 июля. От общества Штаба и Обер-офицеров 1-й бригады 5-й легкой Кавалерийской дивизии в знак уважения к усопшему».

Вторая: «Здесь покоится Его ясновельможность Георгий Допельмейер, умерший в 1849 (1 апреля) года в возрасте 59 лет. До скорого свидания».

И что же? В 1900 году местные жители просили о переносе этих могил, поскольку они мешали развитию близлежащей местности. В начале 1902 года памятники и решетки могил были разобраны. Памятник на могиле Допельмейера перенесли на Новое (Второе) христианское кладбище, а памятник из могилы генерал-майора Лебедя – на мусульманский участок Старого кладбища. В январе того же года произошло перезахоронение останков. «Одесские новости» писали: «Вчера в Александровском парке по дороге в Ланжерон состоялся перенос праха похороненных в 1849 году генерал-майора И.Я. Лебедя и д.ст. советов. Допельмейер. В восемь часов утра, в присутствии помощника пристава Бульварного участка и городского врача г.Лиснера, обе могилы были разрыты и останки с обеих могил были вложены в цинковые гробы. Останки лежали в земле 52 года».

Это всего одна история… Со всеми остальными вы можете ознакомиться на новом историческом сайте города «Места скорби Одессы».

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