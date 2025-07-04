Ключевые моменты:

Заведующий кладбищем в Одесском районе за 1500 долларов “забронировал” два места на кладбище;

Его задержали во время получения взятки в административном помещении кладбища;

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — вымогательство и получение неправомерной выгоды.

По данным Одесской областной прокуратуры, заведующий требовал 1500 долларов США от гражданина за беспрепятственное выделение двух мест на кладбище. За указанную сумму он пообещал оформить документы на «бронирование» земельных участков, заверив их подписью и печатью предприятия.

Чиновника задержали непосредственно в админпомещении кладбища во время получения оговоренной суммы взятки. Деньги он получил после выдачи документа с отметкой о выделенном месте для захоронения.

Мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Ранее в Одессе задержали наркокурьера, который перевозил 15 кг героина в чемодане. Наркотик предназначался для транзита из Турции в страны ЕС.

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