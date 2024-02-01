В больнице умер раненый молодой боец из Одесской области

О трагедии сообщили в исполкоме Вилковской громады.

Ранение Тимофей получил во время выполнения боевого задания на востоке страны. Военный провел последние дни жизни в больнице города Кропивницкий, где его лечили после ранения.

Читайте также: В Херсонской области погиб 27-летний защитник из Одесщины

«Тимофей был верен военной присяге, отчаянно противостоял врагу, четко выполнял поставленные боевые приказы, смело рвался в бой и верил в победу. Вилковская городской совет и жители громады выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Лучшие идут защищать Родину, держат мирное небо над нами», — отмечают в Вилковской громаде.

О дате и времени встречи автомобиля с телом воина на родной Вилковской земле будет сообщено позже.

Еще новости Одессы по теме: