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В больнице умер раненый молодой боец из Одесской области

В больнице умер раненый молодой боец из Одесской области

24-летний Защитник Украины из Вилково Измаильского района Тимофей Ройбу умер в больнице в результате полученного ранения на востоке страны.

О трагедии сообщили в исполкоме Вилковской громады.

Ранение Тимофей получил во время выполнения боевого задания на востоке страны. Военный провел последние дни жизни в больнице города Кропивницкий, где его лечили после ранения.

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«Тимофей был верен военной присяге, отчаянно противостоял врагу, четко выполнял поставленные боевые приказы, смело рвался в бой и верил в победу. Вилковская городской совет и жители громады выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Лучшие идут защищать Родину, держат мирное небо над нами», — отмечают в Вилковской громаде.

О дате и времени встречи автомобиля с телом воина на родной Вилковской земле будет сообщено позже.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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