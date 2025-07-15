Ключевые моменты:

В Одессе нашли виновного в разрушении надгробий на кладбище в Хаджибейском районе;

Виновным оказался 37-летний ранее судимый местный житель;

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснил действия «внезапной агрессией»;

Возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия.

Об этом рассказали сегодня в областном управлении Нацполиции.

Напомним, на днях охранник кладбища сообщил полицейским о разрушении надгробий на территории кладбища в Хаджибейском районе города.

Прибывшие на месте следователи зафиксировали повреждение памятников на пяти могилах.

Вскоре оперативники установили и разыскали причастного к преступлению – им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

Как выяснили правоохранители, накануне мужчина, находясь в состоянии опьянения, разбил ногами попавшие в поле зрения надгробия свой поступок он объяснил губительным влиянием алкоголя и внезапной агрессией.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Размер материального ущерба, причиненного правонарушителем, полицейские будут устанавливать в ходе досудебного расследования, которое продолжается под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы.

Напомним, ранее в Одессе на Приморском бульваре неизвестные разбили стеклянную стену панорамного лифта, который на днях возобновил работу.

Сегодня в мэрии сообщили, что в связи с проведением технического обслуживания 15 и 16 июля лифт работать не будет.