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Одесская Опера удостоена престижной награды в Мадриде

Одесская Опера удостоена престижной награды в Мадриде

Одесская Опера удостоена награды Opera Company of the Year 2022.

Как сообщает Одесский горсовет, 28 ноября 2022 года на международной церемонии The International Opera Awards в Мадриде состоялось вручение награды Opera Company of the year 2022 Одесской опере. Такую же награду получила и Львовская опера.

Стоит отметить, что премию Opera Company впервые в истории присудили совместно двум украинским театрам.

Как отметили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, данная награда – это «наивысшее признание в мире оперного искусства от коллег со всего мира. Признание стойкости, силы духа и света украинских деятелей культуры. Оба театра выпустили осенью этого года, в Украине, где идет война, мировые премьеры украинских опер».

International Opera Awards основана в 2013 году. Ежегодно ее вручают за совершенство в опере и популяризацию жанра на международном уровне. Учредил премию британский бизнесмен и редактор журнала Opera Гарри Гайман.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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