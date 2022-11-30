Спросите у доктора: что делать, если все время мерзнут ноги?

С возрастом нас все чаще беспокоят боли в ногах. И происходит это в основном из-за проблем с сосудами. Заболеваний сосудов нижних конечностей много. Сегодня мы расскажем об эндартериите. Кому грозит эта патология и чем отличается от атеросклероза, объяснил сосудистый хирург высшей категории Николай Сафронков.

Страдают сосуды ног

Облитерирующий эндартериит – хроническое заболевание артерий и капилляров, поражающее преимущественно нижние конечности. При развитии патологии происходит постепенная облитерация – сужение сосудов вплоть до полного закрытия их просвета, что вызывает нарушение кровотока и без лечения может приводить к омертвению тканей, возникновению трофических язв и локальной гангрены.

Симптомы эндартериита схожи с проявлениями атеросклероза: оба заболевания характеризуются поражением внутренней оболочки стенок сосудов, но пусковые механизмы при этом различны. При атеросклерозе на стенках артерий откладываются холестериновые бляшки, а при облитерирующем эндартериите в воспалении «виноват» аутоиммунный процесс (атака организма собственной иммунной системой), ведущий к разрастанию соединительной ткани.

Гипертоники и диабетики в группе риска

Точные причины развития эндартериита до сих пор не выявлены, но к доказанным факторам риска относятся длительный стаж курения, наследственность, частое переохлаждение или обморожение конечностей, хронический или сильный стресс, травмы ног, невриты, обменные нарушения, наличие сахарного диабета и гипертонии. Негативную роль может сыграть и наличие некоторых инфекционных заболеваний, злоупотребление алкоголем и жирной пищей, ношение тесной и неудобной обуви.

При этом мужчины страдают от облитерирующего эндартериита намного чаще женщин, и первые признаки болезни могут проявляться уже в молодом возрасте.

Как проявляется облитерирующий эндартериит?

Облитерирующий эндартериит обычно развивается медленно, периоды обострения сменяются периодами ремиссии. О ранних стадиях заболевания сигнализирует повышенная чувствительность конечностей к холоду, частое ощущение в них онемения или мурашек, судороги, быстрая утомляемость ног. Затем к симптомам добавляется чрезмерно бледная и сухая кожа стоп, ломкость и деформация ногтей, выпадение волос на пораженных участках, чувство пульсации в сосудах, дискомфорт в ногах даже в состоянии покоя. Характерным признаком заболевания считается также синдром перемежающейся хромоты: спазмы и боли в икроножных мышцах при прохождении даже небольшого расстояния, которые проходят после короткого отдыха, но при движении возобновляются.

На последних стадиях недуга возникают трофические расстройства и гангрена пальцев стопы.

Какой врач поможет?

Если у вас есть характерные признаки патологии, нужно обратиться к сосудистому хирургу или флебологу. Поставить диагноз и определить степень поражения сосудов врач сможет благодаря специальным тестам и обследованиям: УЗИ сосудов с допплерографией, объемной сфигмографии (измерение пульсации в артериях), рентгенографии с контрастным веществом.

Лечение назначается в зависимости от стадии эндартериита и наличия других хронических заболеваний, оно направлено на замедление воспалительного процесса и устранение симптомов. Для этого используют антикоагулянты, спазмолитики, противовоспалительные и антигистаминные средства, витамины, физиотерапию. Обязательное условие успешного лечения – полный отказ от курения и приема алкоголя, отсутствие переохлаждений.

В тяжелых случаях облитерирующий эндартериит лечится хирургическими методами.

Гуляем и делаем зарядку для ног

Если болезнь выявлена у вас на ранней стадии, предупредить ее развитие можно простыми профилактическими методами:

не переедайте и не ешьте на ночь;

ежедневно гуляйте на улице и ходите пешком не меньше часа в день: ходить следует до возникновения боли в пораженной ноге, затем – постоять до полного исчезновения дискомфорта и только после этого продолжать прогулку. При этом, если расстояние, которое вы проходите без появления болевых ощущений, увеличивается, а время, за которое они исчезают, сокращается, – значит ваше состояние улучшилось, и наоборот;

ходить следует до возникновения боли в пораженной ноге, затем – постоять до полного исчезновения дискомфорта и только после этого продолжать прогулку. При этом, если расстояние, которое вы проходите без появления болевых ощущений, увеличивается, а время, за которое они исчезают, сокращается, – значит ваше состояние улучшилось, и наоборот; обязательно делайте утреннюю зарядку и выполняйте специальные упражнения для мышц ног : перекаты с пятки на носок, сгибания, махи, приседания, «ножницы», «велосипед»;

: перекаты с пятки на носок, сгибания, махи, приседания, «ножницы», «велосипед»; тщательно соблюдайте гигиену ног: каждый вечер мойте их с мылом в теплой воде, затем насухо вытирайте и смазывайте кожу стоп и голеней увлажняющим или питательным кремом.

Ирина Лебединец