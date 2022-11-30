1 декабря в Одессе не будет работать общественный электротранспорт

Одесситам придется прожить первый день зимы, четверг 30 ноября, без трамваев и троллейбусов. Город вынужден экономить электроэнергию, ради питания объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в городском совете Одессы.

Одесситы живут без общественного электротранспорта уже почти неделю. Причина тому – вынужденная экономия электричества. В сети не хватает мощности, после того, как россия, воюющая террористическими методами, разрушала ракетными ударами объекты энергетической инфраструктуры, которые отвечали за снабжение электроэнергией миллионов украинцев.

И хотя энергетики делают все возможное, чтобы отремонтировать повреждения, найти иные пути подачи электричества, ситуация остается критической. Как ранее заявлялось, среди поврежденных объектов есть такие, на восстановление которых уйдут месяцы.

Как долго в этой связи не будет работать электротранспорт, пока неизвестно.